“متورولا عملتها تاني” تطلق هاتف جديد ينافس سامسونج بسعر أقل!

تعرف سامسونج جالكسي بقوة وكفاءة منتجاتها في الهواتف المحمولة والتي جعل لها مكانة كبيرة عند الكثير من الناس، ولكن مؤخراً أطلت علينا شركة موتورولا بهاتف ذكي يحمل الكثير من كفاءة ومواصفات هواتف سامسونج ولكن بسعر أقل، مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج وبسعر أقل.

مواصفات هاتف Moto G52024

ولأن الكثير بدأ يتساءل ويبحث عن مواصفات هاتف Moto G2024، سوف نوضحها لكم فيما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Moto G52024 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم معدل التحديث ١٢٠ ميجا هرتز نوع المعالج Snapdragon 4 Gen 1 الرامات ٤ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة سرعة الشحن ١٨ وات نظام التشغيل اندرويد ١٤ عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الأمامية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Moto G52024

بعد ذكر المواصفات السابقة بدأ الكثير يتساءل عن أهم مميزات ذلك الهاتف وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على مشاهدة ممتعة.

ومن أهم مميزاته أيضاً أنه به خاصية مقاومة الماء والرذاذ مما يمكنك أيضاً من الحصول على صورة تحت الماء.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية وأمامية للحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة.

كذلك أيضاً يدعم شبكات الG5، والتي تمكنك من سرعة كبيرة للإنترنت.

بالإضافة إلى ألوان أنيقة وشكل عصري ومميز يتناسب مع جميع الأذواق والأعمار والفئات.

كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية وذات سعة كبيرة ليمكنها العمل لساعات طويلة.

سعر هاتف Moto G52024

بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يرغب الكثير في معرفة أسعاره وهي كما يلي: