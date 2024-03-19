بشرى سارة لمحبي السيارات! تراجع مفاجئ بقيمة 200 ألف جنيه على سعر سانج يونج تيفولي 2024!

شهد عالم السيارات ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية ولكن تراجع ذلك الارتفاع لدرجة ملحوظة مع بداية هذا العام، وذلك أيضا لأسباب عديدة منها تراجع أسعار الدولار، وكذلك أيضاً تراجع أسعار الأوفر برايس، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تراجع ٢٠٠ ألف جنيه سعر سانج يونج ٢٠٢٤ بمصر.

سيارة سانج يونج ٢٠٢٤

من أكثر الأنواع التي تأثرت بتراجع الأسعار وتراجع سعرها بمبلغ كبير هي سيارة سانج يونج ٢٠٢٤.

وتشتمل تلك السيارة على العديد من المميزات والمواصفات القياسية في عالم السيارات.

وأول تلك المميزات أنها تحتوي على شاشة تاتش مقاس ٨ بوصة من نوع LCD،وعدادات ذات مقاس ٣،٥ بوصة.

وتحتوي أيضاً على سندات للذراع، وإمكانية تعديل كرسي السائق، ومكان مخصص للأكواب.

كما أنها أيضاً تعمل بنظام اندرويد أوتو وهو احدث نظام تشغيل للسيارات، كما تحتوي أيضاً على مفتاح ذكي، وكمبيوتر خاص للرحلات.

وأيضا تحتوي على سندات للأذرع الخلفية، وأيضا زجاج خلفي مظلل، كما يحتوي أيضا على محركات تصل إلى قوة ١٢٨ حصان.

وتدعم أيضاً دوران عزم ١٦٠ نيوتن متر، وتمتلك أيضاً محرك ذات سعة ١٦٠٠ سي سي.

كما تدعم أيضاً تروس أوتوماتيكية ذات سرعة ١٠٠ كيلو متر في الساعة، أما سرعتها القصوى فهي تصل إلى ١٨١ كيلو متر في الساعة.

أما عن حاجاتها إلى الوقود فهي تحتاج إلى حوالي ٦،٥ لتر لكل ١٠٠ متر في الساعة.

بالإضافة إلى المميزات الرائعة السابقة فهي تتمتع أيضاً بشكل أنيق وجذاب وعصري.

ويتوافر بها كافة سبل الامان والحماية التي توجد في أي سيارة حديثة، لذا هي خيار لرائع لأي شخص يريد شراء سيارة.

سعر سيارة سانج يونج ٢٠٢٤م