خطوات ورابط حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة 2024 // شروط التقديم على سكن من وزارة الإسكان

حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن جميع الأخبار التي تخص الوحدات السكنية الجديدة التي يتم طرحها في دار مصر، حيث أن وزارة الإسكان تهتم بشكل كبير لهذا الأمر، كما أنها تقوم بتوفير جميع المشاريع والمبادرات المتنوعة التي يمكنها أن ترضي جميع المواطنين، فمن ضمن تلك المشاريع المميزة هو مشروع دار مصر، فسنتعرف في هذا المقال عن كيفية حجز الشقق في دار مصر وأيضًا سنتعرف على شروط الحجز.

حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة

مشروع دار مصر من أكثر المشاريع التي يكون هناك إقبال كبيرعليها من قبل المواطنين والشباب الذين يريدون الحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن طريقة حجز شقق دار مصر المرحلة الجديدة، فيمكن حجز تلك الشقق من خلال معرفة الأوراق التي تكون مطلوبة لإتمام الحجز، فتكون تلك الأوراق كالآتي:

يجب أن يتم تحضير صورة خاصة ببطاقة بها الرقم القومي الخاص بالمتقدم لحجز الشقة.

يجب أن يتم تحضير صورة خاصة بشهادة ميلاد المتقدم لحجز الشقة.

يجب أن يتم إحضار إيصال مرفق.

يجب أن يتم إستخراج قيد عائلي بشكل مميكن.

يجب أن يتم إستخراج شهادة دخل خاصة بالشخص المتقدم لحجز الشقة.

شروط حجز شقق دار مصر

هناك بعض الشروط التي يجب على الشخص المتقدم أن يحققها لكي يستطيع حجز شقق دار مصر، فمن ضمن تلك الشروط: