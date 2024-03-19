منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024 أهم الشروط وخطوات التسجيل

تهتم الحكومة الجزائرية بالمرأة لأنها نصف المجتمع وعنصر أساسي في تنميته ولأهمية هذا الدور توجه الحكومة العديد من برامجها الإجتماعية لتنميتها وتمكينها، وتعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من البرامج المتميزة التي تهدف إلى دعم المرأة والإهتمام بشؤونها لما تقوم به من دور عظيم في تربية الأبناء والمحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع وفي هذا المقال نستعرض أهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على هذه المنحة.

شروط حصول المرأة الماكثة على المنحة

تعمل الحكومة الجزائرية على وصول المنحة لمن يستحقها لهذا هناك مجموعة من المعايير التي ينبغي توافرها في المرأة لضمان الحصول على المنحة وهي كالتالي:

أن تكون المرأة جزائرية الجنسية. عمر السيدة بين 19 عاما وحتى سن 40 عاما فقط. أن تكون المرأة حاصلة على مؤهل جامعي. الإقامة الدائمة في الجزائر. عدم حصولها على تلك المنحة من قبل. أن يكون لدى المرأة الماكثة في المنزل أطفال صغار. بالنسبة للمرأة المطلقة أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للإستئناف. بالنسبة للمرأة الأرملة يجب أن تكون حالتها الزوجية مؤكدة. ليس لديها دخل ثابت من أي جهة أخرى، بمعنى ألا تكون عاملة في القطاع العام أو الخاص. غير متزوجة من أرباب الدخل الثابت. تقديم إقرار وتعهد مكتوب بصحة ما قدمته من بيانات بخصوص حالتها.

المستندات المطلوبة لتسجيل المرأة الماكثة في المنحة

للحصول على منحة المرأة الماكثة ينبغي للمرأة تقديم ما يثبت استحقاقها للمنحة وذلك بتقديم مجموعة المستندات التالية:

صورة شهادة الإقامة، وهي عبارة وثيقة تثبت مكان إقامة المتقدمة.

صورة حديثة للسيدة المتقدمة.

بطاقة الهُوِيَّة سارية أو جواز السفر.

ما يثبت حصول المتقدمة على شهادة جامعية.

نسخة من الشهادة العائلية التي تثبت وضع المتقدمة العائلي.

صورة من وثيقة تثبت حصول المتقدمة على تدريب مهني.

إثبات عدم الإلتحاق بوظيفة.

للأرامل وثيقة تثبت وفاة الزوج.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر

يمكن للمرأة التسجيل على المنحة إلكترونيًا عن طريق موقع المنصة الوطنية للتشغيل واتباع الخطوات التالية: