أرخص هاتف أندرويد.. تعرف على سعر ومواصفات الهاتف الاقتصادي من نوكيا Nokia C10

يمثل موبايل Nokia مزيج مثالي بين الأداء القوي والتصميم الجذاب والتجربة السلسلة، حيث تعتبر هواتف Nokia التي تعمل بنظام التشغيل Android خيار رائع للمستخدمين، وفي ظل ارتفاع الأسعار في سوق الهواتف المحمولة، قد تجد صعوبة في اختيار هاتف يناسب احتياجاتك وميزانيتك دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال، وإليك فيما يلي هاتف Nokia C10 حيث يعد خيار ميسور التكلفة، ويعتبر واحد من أرخص الهواتف المتاحة في السوق حالياً، ليكون خيار جيدا يلبي احتياجاتك بشكل مريح واقتصادي.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C10

يتميز هاتف Nokia C10 بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة ودقة +HD بحجم 720 × 1600 بكسل، مع دعم مستوى سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، كما يعمل الهاتف بواسطة معالج Unisoc SC7331E بتقنية تصنيع 28 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 أو 2 جيجابايت، ويتوفر بالهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، وفيما يلي مزيد من مواصفات الهاتف:

شاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة ودقة +HD بحجم 720 × 1600 بكسل، مع دعم مستوى سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.

معالج Unisoc SC7331E بتقنية تصنيع 28 نانومتر.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 أو 2 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت.

نظام التشغيل Android 13 Go Edition.

بطارية بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، قابلة للشحن عبر منفذ USB-C بقدرة 5 وات.

شريحتي اتصال وبلوتوث 4.2 وواي فاي Wi-Fi.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED.

كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

متوفر بألوان الرمادي والبنفسجي.

سعر هاتف Nokia C10

يمكن شراء هاتف Nokia C10 في مصر بسعر أقل من 3 آلاف جنيه، مع توفر خصومات خلال هذه الفترة يجعل سعره الحالي ما بين 2,449 جنيه مصري و 2700 جنيه مصري.