“ضيف عيالك وخليهم ياخذوا زيت وسكر” .. فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات

تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2024، ولكن بشكل محدود على عكس ما كانت عليه في السابق، حيث كانت الوزارة تفتح الباب أمام جميع المستحقين لإضافة المواليد وفقًا لبعض الشروط، ولكنها بدأت في تقييد التسجيل لثلاث فئات فقط.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

تُعتبر شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين العامة محددة ومهمة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل:

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي الذين يتلقون دعمًا ماليًا من برنامج التضامن الاجتماعي.

يُسمح بإضافة مواليد جدد بحد أقصى فردين.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3,000 جنيه لتكون مؤهلة لإضافة المواليد.

في حال كانت الأسرة تتلقى معاشًا شهريًا، يجب أن يكون المعاش أقل من 2,500 جنيه.

يُسمح بإضافة مواليد العمالة غير المنتظمة، وهم العمالة الذين لا يحصلون على دخل ثابت.

المرأة المعيلة العاملة الوحيدة في الأسرة.

تُعطى الأرملة الحق في إضافة المواليد الجدد على بطاقتها في حال كانت تحمل مسؤولية الأسرة.

يجب أن يكون عمر الابن المطلوب إضافته أكبر من 4 سنوات.

يُحدد الحد الأقصى لعدد الأفراد الذين يُمكن إضافتهم على بطاقة التموين بأربعة أفراد.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد 2024

وضّحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المستهدفة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2024، وتتضمن هذه الفئات:

أصحاب المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة.

الأفراد الذين يستفيدون من معاشات التضامن الاجتماعي.

العائلات البديلة.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024