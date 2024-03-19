هبوط رهيب في أسعار موبايلات شاومي! Poco الجديد بمواصفات خارقة سعره مفاجأة!

قامت شركة شاومي الصينية بإصدار النسخة الأحدث من هاتف Poco x6 ذات الإمكانيات الرائعة، ولكن كانت المفاجأة هو صدور هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هبوط الأسعار أحدث موبايل شاومي Poco بمواصفات خيالية.

مواصفات هاتف Poco X6 Neo

وبعد البحث عن أهم مواصفات Poco X6 Neo لشاومي سوف نتناول الآن أهم مواصفات ذلك الهاتف.

اسم الهاتف Poco X6 Neo نوع الهاتف هاتف ذكي نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٦ بوصة معدل التحديث ١٢٠ بوصة نوع المعالج LPDDR4x RAM عدد الشرائح شريحتين نوع الشريحة Nano SIM نظام التشغيل اندرويد ١٣ عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٠٨ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٦ ميجا بيكسل الشبكات التي يدعمها G2, G3, G4, G5 GPRS يدعم Edge يدعم واي فاي يدعم بلوتوث يدعم قوة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت

مميزات هاتف Poco X6 Neo

يتساءل الكثيرون من الناس عن أهم مميزات هاتف Poco X6 Neo، وهي كما يلي:

حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية أفضل.

بالإضافة أيضاً إلى أنه متوافرا بألوان عديدة ومختلفة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً سعة تخزين داخلية كبيرة لتحميل أكبر الملفات.

كما أنه أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة، وشحنها بالكامل في مدة قصيرة جدا.

وأيضا يتميز بجودة كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية لا مثيل لهما للحصول على أفضل صورة.

سعر هاتف Poco X6 Neo