تكنولوجيا
هبوط رهيب في أسعار موبايلات شاومي! Poco الجديد بمواصفات خارقة سعره مفاجأة!
قامت شركة شاومي الصينية بإصدار النسخة الأحدث من هاتف Poco x6 ذات الإمكانيات الرائعة، ولكن كانت المفاجأة هو صدور هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هبوط الأسعار أحدث موبايل شاومي Poco بمواصفات خيالية.
مواصفات هاتف Poco X6 Neo
- وبعد البحث عن أهم مواصفات Poco X6 Neo لشاومي سوف نتناول الآن أهم مواصفات ذلك الهاتف.
|اسم الهاتف
|Poco X6 Neo
|نوع الهاتف
|هاتف ذكي
|نوع الشاشة
|Amoled
|حجم الشاشة
|٦،٦ بوصة
|معدل التحديث
|١٢٠ بوصة
|نوع المعالج
|LPDDR4x RAM
|عدد الشرائح
|شريحتين
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|نظام التشغيل
|اندرويد ١٣
|عدد الكاميرات
|اثنين
|دقة الكاميرا الخلفية
|١٠٨ ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|١٦ ميجا بيكسل
|الشبكات التي يدعمها
|G2, G3, G4, G5
|GPRS
|يدعم
|Edge
|يدعم
|واي فاي
|يدعم
|بلوتوث
|يدعم
|قوة البطارية
|٥٠٠٠ ملي امبير
|الرامات
|٨ جيجا بايت
|سعة التخزين الداخلية
|١٢٨ جيجا بايت
مميزات هاتف Poco X6 Neo
يتساءل الكثيرون من الناس عن أهم مميزات هاتف Poco X6 Neo، وهي كما يلي:
- حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية أفضل.
- بالإضافة أيضاً إلى أنه متوافرا بألوان عديدة ومختلفة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
- وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً سعة تخزين داخلية كبيرة لتحميل أكبر الملفات.
- كما أنه أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة، وشحنها بالكامل في مدة قصيرة جدا.
- وأيضا يتميز بجودة كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية لا مثيل لهما للحصول على أفضل صورة.
سعر هاتف Poco X6 Neo
- وبعد أن عرفنا تلك المميزات الرائعة سوف نعرض لكم أيضاً اسعار ذلك الهاتف.
- حيث يباع ذلك الهاتف في الأسواق الأوروبية بسعر ١٩٥ دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ١٠ آلاف جنيه.