تكنولوجيا

هبوط رهيب في أسعار موبايلات شاومي! Poco الجديد بمواصفات خارقة سعره مفاجأة!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 4 ساعات
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هاتف Poco X6 Neo
هاتف Poco X6 Neo

قامت شركة شاومي الصينية بإصدار النسخة الأحدث من هاتف Poco x6 ذات الإمكانيات الرائعة، ولكن كانت المفاجأة هو صدور هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هبوط الأسعار أحدث موبايل شاومي Poco بمواصفات خيالية.

مواصفات هاتف Poco X6 Neo

  • وبعد البحث عن أهم مواصفات Poco X6 Neo لشاومي سوف نتناول الآن أهم مواصفات ذلك الهاتف.
اسم الهاتفPoco X6 Neo
نوع الهاتفهاتف ذكي
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦،٦ بوصة
معدل التحديث١٢٠ بوصة
نوع المعالجLPDDR4x RAM
عدد الشرائحشريحتين
نوع الشريحةNano SIM
نظام التشغيلاندرويد ١٣
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية١٠٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٦ ميجا بيكسل
الشبكات التي يدعمهاG2, G3, G4, G5
GPRSيدعم
Edgeيدعم
واي فاييدعم
بلوتوثيدعم
قوة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
هاتف Poco X6 Neo

مميزات هاتف Poco X6 Neo

يتساءل الكثيرون من الناس عن أهم مميزات هاتف Poco X6 Neo، وهي كما يلي:

  • حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية أفضل.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه متوافرا بألوان عديدة ومختلفة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً سعة تخزين داخلية كبيرة لتحميل أكبر الملفات.
  • كما أنه أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة، وشحنها بالكامل في مدة قصيرة جدا.
  • وأيضا يتميز بجودة كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية لا مثيل لهما للحصول على أفضل صورة.

سعر هاتف Poco X6 Neo

  • وبعد أن عرفنا تلك المميزات الرائعة سوف نعرض لكم أيضاً اسعار ذلك الهاتف.
  • حيث يباع ذلك الهاتف في الأسواق الأوروبية بسعر ١٩٥ دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ١٠ آلاف جنيه.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 4 ساعات
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صورة shehabelgobaryph2

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