“تعرض +16”.. مواعيد عرض مسلسل العتاولة رمضان 2024 والقنوات الناقلة بطولة السقا

منذ اطلاق أول حلقات مسلسل العتاولة على قناة ام بي سي مصر وقد حظي بشعبية كبيرة، وذلك يراجع لفكرة المسلسل التي تدور احداث المسلسل حولها، والتي ساعدت على الحصول علي شهرة واسعة، كذلك بسبب مجموعة الفنانين التي يضمهم المسلسل ومنهم الفنانة زينة والفنان احمد السقا والعديد من الفنانين المتألقين، ولذلك يتساءل العديد من متابعين مسلسل العتاولة عن المواعيد الأساسية لعرض مسلسل العتاولة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

يتم عرض مسلسل العتاولة بطولة النجم احمد السقا وطارق لطفي في الساعة 7:00 مساء عبر قنوات ام بي سي مصر، بالاضافة الى أن تتم الإعادة في تمام الساعة 2:00 مساء عبر قنوات ام بي سي مصر؛ بينما يتم عرض المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر 2 عند تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتكون الإعادة عند الثالثة عصرًا.

مسلسل العتاولة من المسلسلات الرمضانيه لعام 2024 التي تحظى بشعبية وجمهور كبير منذ أطلق أول حلقاته عبر شاشات عرض قنوات ام بي سي مصر، بالإضافة الى مجموعه الفنانين الكبيرة التي تضم المسلسل والتي كان لهم عامل أساسي في شهرة المسلسل، علاوة على ذلك في هو يعتبر من أكثر المسلسلات الرمضانية التي حصلت علي أعلي إيرادات نتيجة التألق والإبداع في تقمص الشخصيات والأداء المثالي، بالإضافة إلى فكرة المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة

تعرض قناة MBC مصر مسلسل العتاولة ومجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة خلال شهر رمضان، ويمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدتها عبر الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

على القمر الصناعي عرب سات: