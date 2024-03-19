القط والفطار في رمضان عاملين أحلى شغل على تردد توم وجيري في رمضان 2024 دلوقتي

تردد توم وجيري في رمضان، الكثير من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة توم وجيري، خاصةً خلال شهر رمضان حيث يشاهدها الصغار أثناء انشغال أولياء الأمور في تجهيز الطعام، ومن المعروف أن قناة أون و جيري أحد أشهر القنوات التي تعرض محتوى خاص بالأطفال في العالم، وذلك لأنها تقدم العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، كما تقدم أيضًا الكثير من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب فئة الصغار، لذلك فإن الجميع يتساءل عن ترددها الجديد، تابع معي لمعرفة باقي التفاصيل.

تردد توم وجيري في رمضان

إذا أردت الاستمتاع بالعديد من الأفلام الكرتونية المميزة، والبرامج التعليمية والترفيهية التي تفيد أطفالك، وتنمى مستوى التفكير لديهم، فقم بتنزيل القناة على ترددها الجديد واجعل أطفالك يشاهدون الكثير من المغامرات الجديدة بين توم وجيري ومحاولات المطاردة المستمرة بينهم، وجاء تردد القناة كالتالي:

تردد القناة 12149.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

جودة القناة HD.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يجب أن تقوم بإتباع عدد من الخطوات إذا أردت أن تنزل قناة توم وجيري عبر جهاز الاستقبال الخاص بك، تتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية: