” يا سعدهم يا هناهم “.. عاجل هيئة التأمينات والمعاشات تقرر زيادة المعاشات 20 % بزيادة تصل إلى 1280 جنيه لأصحاب المعاشات.. فرحة كبيرة قبل العيد

عاجل هيئة التأمينات والمعاشات تقرر زيادة المعاشات 20 %، نظرًا لأن الحكومة المصرية على علم كامل بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار الشديد فهي تهتم لأمر المتقاعدين بشكل كبير، ولذلك قامت برفع نسبة المعاش لبعض الفئات بنسبة 20% وذلك خلال شهر رمضان الكريم حرصًا من الحكومة على تحقيق التوازن ومساعدة الكثير من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة لكي تتمكن من تحسين مستوى معيشتهم.

‏من هي الفئات المستفيدة زيادة المعاش

‏يجب أن يتم تقديم الشكر والعطاء للحكومة المصرية بسبب الحرص الشديدة على حياة المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم.

حيث أنه تم رفع المعاش لجميع الفئات التي تستفيد من المعاشات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتم ذلك من خلال الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.

حيث أنه سوف يتم تطبيق الزيادة الاعتبارية الخاصة برواتب المعاشات لكافة المستفيدين من شهر أبريل لعام 2024.

وسوف تستمر هذه الزيادة بشكل طبيعي بعد ذلك حتى يتمكن جميع المتقاعدين من الحصول على حياة مستقرة قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار وذلك حيث يصل الحد الأدني لزيادة الى 1280 جنيه.

قرارات التأمينات والمعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار