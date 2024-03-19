سجل هُنــــا social.gov.tn/ar.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط اللازمة

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط اللازمة

في الفترة الأخيرة كثرت التساؤلات عن منحة 300 دينار 2024 تونس والتي يرغب الكثيرون في التسجيل للحصول عليها، وبالفعل فقد أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس إمكانية التقديم على المنحة الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة التسجيل بالتفصيل :

الدخول الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الالكتروني الرسمي عبر الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية للموقع ادخل الى “منحة 300 دينار”.

سجل بالمنحة عبر تعبئة الاستمارة وادخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على “تسجيل” بعد ذلك ستتم دراسة الطلب المقدم وبحث الحالة هل هي من المستحقين للدعم أم لا.

الشروط اللازمة لمنحة 300 دينار 2024 تونس

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس العديد من الشروط التي يتحدد على أساسها المستحق للمنحة من غيره، ولن يتم قبول المتقدمين ممن لا تنظبق عليهم كافة الشروط، وجاءت شروط منحة 300 دينار 2024 تونس على النحو التالي :