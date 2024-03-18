“بكاميرا ثلاثية وبسعر مناسب”.. اعرف سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 في مصر بمميزات جبارة

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A14 خيار ممتاز في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء القوي والميزانية الاقتصادية، وقد أعلنت شركة سامسونج عن سعر هاتف سامسونج A14 في مصر، والذي يأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وبشريحتي اتصال، حيث يعتبر هذا الهاتف إحدى رموز التطور الهامة في عالم الهواتف الذكية، نظراً للمميزات الرائعة التي يتمتع بها، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن سعر الهاتف وأهم مميزاته.

سعر هاتف Samsung Galaxy A14

يتميز هاتف Samsung Galaxy A14 بسعر مناسب بالمقارنة مع المميزات العديدة التي يمتلكها، كنا يتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، ويظهر ذلك جلياً من الأسعار التالية:

في مصر، يتوفر هاتف Samsung Galaxy A14 بسعر 6199 جنية مصري.

وأما في السعودية، فتم عرض الهاتف بسعر 455 ريال سعودي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، يتواجد الهاتف بسعر 422 درهم إماراتي.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A14

تعتبر سلسلة هواتف Samsung Galaxy A سلسلة مميزة تقدم توازن رائع بين الأداء القوي والتكلفة الاقتصادية، ومن بين هذه السلسلة يأتي هاتف Samsung Galaxy A14 بميزات مميزة تجعله اختيار مثالي لعدد كبير من المستخدمين، حيث يوفر لهم تجربة ممتازة مع سعر مناسب، وتتضح هذه المميزات من خلال النقاط التالية:

يتميز هاتف Samsung Galaxy A14 ببطارية قوية تدوم لفترة طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، مع عمر طويل للبطارية.

كما يتضمن الهاتف شاشة كبيرة توفر رؤية ممتازة وجودة عالية للألوان حتى في ضوء الشمس الساطع.

من أهم ما يميز هاتف Samsung Galaxy A14، انه يتمتع بكاميرا ممتازة تلتقط صورًا جميلة ومذهلة.

ويعتبر Samsung Galaxy A14 بشكل عام من بين أفضل الهواتف الذكية التي توفر الأداء القوي والميزانية الاقتصادية المناسبة، ويوفر تجربة متعددة الاستخدامات مع البطارية ذات العمر الطويل.

مواصفات هاتف سامسونج A14