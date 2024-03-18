“بكاميرا ثلاثية وبسعر مناسب”.. اعرف سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 في مصر بمميزات جبارة
يعتبر هاتف Samsung Galaxy A14 خيار ممتاز في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء القوي والميزانية الاقتصادية، وقد أعلنت شركة سامسونج عن سعر هاتف سامسونج A14 في مصر، والذي يأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وبشريحتي اتصال، حيث يعتبر هذا الهاتف إحدى رموز التطور الهامة في عالم الهواتف الذكية، نظراً للمميزات الرائعة التي يتمتع بها، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن سعر الهاتف وأهم مميزاته.
سعر هاتف Samsung Galaxy A14
يتميز هاتف Samsung Galaxy A14 بسعر مناسب بالمقارنة مع المميزات العديدة التي يمتلكها، كنا يتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، ويظهر ذلك جلياً من الأسعار التالية:
- في مصر، يتوفر هاتف Samsung Galaxy A14 بسعر 6199 جنية مصري.
- وأما في السعودية، فتم عرض الهاتف بسعر 455 ريال سعودي.
- وفي الإمارات العربية المتحدة، يتواجد الهاتف بسعر 422 درهم إماراتي.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A14
تعتبر سلسلة هواتف Samsung Galaxy A سلسلة مميزة تقدم توازن رائع بين الأداء القوي والتكلفة الاقتصادية، ومن بين هذه السلسلة يأتي هاتف Samsung Galaxy A14 بميزات مميزة تجعله اختيار مثالي لعدد كبير من المستخدمين، حيث يوفر لهم تجربة ممتازة مع سعر مناسب، وتتضح هذه المميزات من خلال النقاط التالية:
- يتميز هاتف Samsung Galaxy A14 ببطارية قوية تدوم لفترة طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، مع عمر طويل للبطارية.
- كما يتضمن الهاتف شاشة كبيرة توفر رؤية ممتازة وجودة عالية للألوان حتى في ضوء الشمس الساطع.
- من أهم ما يميز هاتف Samsung Galaxy A14، انه يتمتع بكاميرا ممتازة تلتقط صورًا جميلة ومذهلة.
- ويعتبر Samsung Galaxy A14 بشكل عام من بين أفضل الهواتف الذكية التي توفر الأداء القوي والميزانية الاقتصادية المناسبة، ويوفر تجربة متعددة الاستخدامات مع البطارية ذات العمر الطويل.
مواصفات هاتف سامسونج A14
- الهاتف يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.
- أبعاد الهاتف: 167.7x78x9.1 ملم، الوزن: 201 جرام.
- متانة وجودة الخامات: بلاستيك.
- الشاشة: PLS LCD بحجم 6.6 إنش، دقة FHD+ (1080×2408 بكسل)، كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش، تحمل نوتش في منتصفها.
- الذاكرة والرام:
- إصدار بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
- إصدار بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
- دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.
- المعالج: Exynos 850 بتقنية 8 نانومتر، معالج رسومي Mali-G52.
- كاميرا أمامية: 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0.
- كاميرا خلفية ثلاثية:
- كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8.
- كاميرا واسعة 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2.
- كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، مع فلاش LED.
- تسجيل فيديو: FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية، وHD (720 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية.
- ميزة ميكروفون لعزل الضوضاء.
- واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct.
- بلوتوث: إصدار 5.1 مع A2DP و LE.
- تحديد الموقع: GPS مع GALILEO و GLONASS و BDS و QZSS.
- مستشعر بصمة وجهبص واجهة One UI Core 5.1.
- منافذ: سماعات 3.5 ملم، USB Type C.
- البطارية: 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط.
- نظام التشغيل: Android 13.