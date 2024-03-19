التموين بتبشر المواطنين|.. نصيب الفرد من الزيت في إبريل 2024 وموعد صرف المقررات التموينية للشهر القادم

نصيب الفرد من الزيت في إبريل، الكثير من المواطنين في مصر يتساءلون عن نصيب الفرد الواحد في الزيت، حيث مع اقتراب نهاية شهر مارس وبداية ابريل حيث يبدأ صرف السلع التموينية لجميع المواطنين، ومن المفترض أن لكل فرد من حاملي البطاقات التموينية الذين بلغ عددهم 23 مليون شخص مستحق الحصول على سلع التموين المختلفة، له عدد محدد من هذه السلع، سواء الزيت الذي يتم التساؤل عنه بكثر وكذلك السكر الذي أصبح غير متوفر في الأسواق، تابع معي لمعرفة المزيد.

نصيب الفرد من الزيت في إبريل

كما ذكرت أن خلال عدة أيام سيبدأ الناس في صرف السلع التموينية التي يصرفونها كل شهر، لذلك تساءل الكثير من الأشخاص عن نصيب الفرد الواحد من الزيت خلال شهر أبريل، ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تقوم بالإعلان عن أي تغير في نصيب الفرد في مختلف السلع وليس الزيت فقط في مقررات السلع التي سيتم صرفها لشهر أبريل، وبناءً عليه فإنه نصيب الفرد الواحد من السلع التموينية الخاصة بشهر أبريل والتي تصرف بداية من يوم 1 أبريل المقبل، لجميع حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم 23 كالتالي:

يتم صرف زجاجة زيت وزنها 800 مللي لكل شخص في البطاقة، والحد الأقصى للبطاقة 4 عبوات زيت.

يتم صرف كيلو سكر على البطاقة التموينية، ويكون الحد الأقصى للبطاقة الواحد 6 كيلو.

ما هي أسعار السلع التموينية لشهر أبريل؟

حددت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين في بداية كل شهر، حيث أنها لم تتغير عن الشهر الماضي، وجاءت الأسعار كالتالى: