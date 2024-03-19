“بدون مقدم وبالتقسيط للجميع”.. احصل على سيارة هيونداي إلنترا HD .. خلي الغلابة تركب

تُقدم شركة إيتامكو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، سيارة هيونداي إلنترا HD سيدان ضمن مبادرة الإحلال بأربع فئات مختلفة من التجهيزات، تهدف هذه المبادرة إلى تمكين سكان 15 محافظة في مصر من استبدال سياراتهم القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين”، حيث يمكن للمواطنين المستهدفين بالإحلال الذين يتوافر لديهم الشروط المطلوبة، الحصول على سيارة جديدة بدون دفع مقدم وبخطط تقسيط تمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع دعم حكومي (حافز أخضر) يصل إلى 22 ألف جنيه لسيارات الركوب “الملاكي”.

تفاصيل تقسيط هيونداي إلنترا HD

تعتبر هيونداي إلنترا HD تُعتبر واحدة من السيارات السيدان العائلية التي تُقدمها مبادرة الإحلال لقطاع الركوب “الملاكي”، حيث تتراوح أسعار السداد النقدي لها بين 604,970 جنيهًا و 639,970 جنيهًا.

يُمكن الحصول على إلنترا HD من خلال تمويل بنكي وتقسيط قيمتها على مدار عشر سنوات، مع قسط شهري يبدأ من 8,068 جنيهًا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 عامًا عند التوقيع والإستلام.

يشمل القسط الشهري تجهيز السيارة بالغاز الطبيعي وتكاليف وثائق التأمين، مع تخفيض قيمة الحافز الأخضر المقدرة بمبلغ 22,000 جنيه من الأسعار المعلنة، حسب إدارة المبادرة الرئاسية.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا HD