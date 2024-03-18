وزارة المالية تُعلن زيادة 480 ألف دينار على رواتب الموظفين.. تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق

كشفت اللجنة المالية النيابية التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية، عن سلم رواتب الموظفين الجديد للـ 3 درجات الدنيا داخل كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وهم الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، ليتم صرف 150% زيادة رسمية تشمل جميع الموظفين و50% مخصصة لهذه الدرجات يتم العمل على صرفها لمدة شهرين متتالين، بما يرغب هؤلاء الموظفين في معرفة قيمة الرواتب الخاصة بهم من جديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب الموظفين في العراق

جاء سلم الرواتب الجديد للدرجات الدنيا “العاشرة، التاسعة، الثامنة”، وفقًا لما يلي:-

تحصل الدرجة العاشرة على راتب من 170 ألف دينار إلى 650 ألف دينار عراقي بإضافة 200% زيادة إجمالية.

كما أن الدرجة التاسعة تحصل على راتب من 245000 دينار إلى 727500 دينار عراقي.

في حين أن الدرجة الثامنة 273 ألف دينار عراقي إلى تقريباً 819 ألف دينار عراقي.

تفاصيل زيادة رواتب الموظفين في العراق

يتم صرف الـ50% لمدة شهرين متتالين وبعدها يعود راتب الثلاثة درجات وظيفية إلى زيادة الـ150% التي لم يتم تطبيقها إلى الأن، رغم صدور الجدول من قبل وزارة المالية وبالتصديق من مجلس الوزراء العراقي، إلا أن السبب في التأخير هو عدم توافر التمويل اللازم توزيعه على جميع الموظفين، ولذا فإن الحكومة تبذل قصارى من أجل تبدبير الزيادة اللازمة للعمل على توزيعها في أقرب وقت.