تردد القنوات

اظبط التردد ده واتفرج على أجمل المسلسلات الرمضانية على تردد تردد دي إم سي دراما رمضان 2024

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 17 ساعة
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تردد دي إم سي دراما
تردد دي إم سي دراما

تردد دي إم سي دراما من أكثر المواضيع التي بحث عنها الكثير من عشاق الدراما المصرية حيث زاد البحث خلال الأيام الماضية منذ بدء عرض مسلسلات شهر رمضان الكريم، حيث أن القناة تعرض مجموعة مميزة من المسلسلات فهي أفضل القنوات المصرية في الوقت الحالي التي تعرض مسلسلات درامية مميزة تنال إعجاب المشاهدين على مستوى الدول العربية أجمع، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا أحدث ترددات القناة.

تردد دي إم سي دراما

يمكن لأي من المتابعين تنزيل قناة دي إم سي دراما عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بمنتهى السهولة من خلال التردد الخاص بالقناة وهو كالتالي:

  • التردد 12092.
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • الاستقطاب رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚.
  • معدل ترميز 27500.
تردد دي إم سي دراما
تردد دي إم سي دراما

طريقة استقبال تردد القناة عبر النايل سات

إذا كنت ترغب في تنزيل قنوات دي إم سي دراما لديك عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

  • في البداية قم بالضغط فوق زر القائمة بالريموت الكنترول الخاص بالرسيفر لديك.
  • بعدها اضغط فوق التركيب واختر إضافة قناة جديدة.
  • قم باختيار القمر الصناعي وهو نايل سات وبعدها أدخل التردد الخاص بالقناة والذي تم ذكره بالأعلى.
  • قم بعد ذلك بالضغط فوق أيقونة البحث وانتظر قليلا حتى يتم تنزيل القناة ثم قم بحفظها واضغط على أوك وسوف تجد القناة قد تم تنزيلها بالفعل ضمن القنوات على جهاز الرسيفر لديك.
طريقة استقبال تردد القناة عبر النايل سات
طريقة استقبال تردد القناة عبر النايل سات

مسلسلات قناة dmc في رمضان

تعرض قناة دي إم سي دراما في رمضان الكثير من المسلسلات الممتعة وأهمها التالي:

  • مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي.
  • مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني.
  • مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسنى ونسرين أمين.
  • مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.
  • مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 17 ساعة
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صورة علاء محمد

علاء محمد

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