اظبط التردد ده واتفرج على أجمل المسلسلات الرمضانية على تردد تردد دي إم سي دراما رمضان 2024

تردد دي إم سي دراما من أكثر المواضيع التي بحث عنها الكثير من عشاق الدراما المصرية حيث زاد البحث خلال الأيام الماضية منذ بدء عرض مسلسلات شهر رمضان الكريم، حيث أن القناة تعرض مجموعة مميزة من المسلسلات فهي أفضل القنوات المصرية في الوقت الحالي التي تعرض مسلسلات درامية مميزة تنال إعجاب المشاهدين على مستوى الدول العربية أجمع، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا أحدث ترددات القناة.

تردد دي إم سي دراما

يمكن لأي من المتابعين تنزيل قناة دي إم سي دراما عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم بمنتهى السهولة من خلال التردد الخاص بالقناة وهو كالتالي:

التردد 12092.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل ترميز 27500.

طريقة استقبال تردد القناة عبر النايل سات

إذا كنت ترغب في تنزيل قنوات دي إم سي دراما لديك عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

في البداية قم بالضغط فوق زر القائمة بالريموت الكنترول الخاص بالرسيفر لديك.

بعدها اضغط فوق التركيب واختر إضافة قناة جديدة.

قم باختيار القمر الصناعي وهو نايل سات وبعدها أدخل التردد الخاص بالقناة والذي تم ذكره بالأعلى.

قم بعد ذلك بالضغط فوق أيقونة البحث وانتظر قليلا حتى يتم تنزيل القناة ثم قم بحفظها واضغط على أوك وسوف تجد القناة قد تم تنزيلها بالفعل ضمن القنوات على جهاز الرسيفر لديك.

مسلسلات قناة dmc في رمضان

تعرض قناة دي إم سي دراما في رمضان الكثير من المسلسلات الممتعة وأهمها التالي: