اتفرج على أقوى المسلسلات على تردد أون دراما ON Drama الجديد على النايل سات 2024
تردد أون دراما يمكنك استقبال الآن على كافة الأقمار الصناعية و أجهزة الرسيفر لديك لمتابعة كافة مسلسلات رمضان 2024، حيث أن قناة أون دراما تقوم بعرض مجموعة كبيرة مميزة وممتعة من المسلسلات الرمضانية، فجميع المشاهدين يرغبون في معرفة تردد القناة حتى يتم تثبيتها والاستمتاع بكل ما تقدمه من مسلسلات ممتعة ولهذا سوف نعرض لكم فيما يلي أحدث ترددات القناة.
تردد أون دراما
تردد قناة on drama عندما تحصل عليه سوف تتمكن من مشاهدة كافة المسلسلات الجديدة المخصصة للموسم الرمضاني 2024 حيث تقوم القناة بعرض مسلسلات مميزة تعرض عبر شاشتها بجودة عالية hd، فمن المعروف أن القناة تتميز كل عام بعرض مسلسلات رمضانية حصرية عبر شاشتها تمكنت من حصد نسب مشاهدة عالية ونجاحات كبيرة وجاء تردد القناة الجديد كالآتي:
- التردد:11861.
- معدل الترميز:27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ:5\6.
قائمة المسلسلات الرمضانية 2024 على شاشة أون دراما
كما ذكرنا لكم أن قناة أون دراما تقوم بعرض مسلسلات حصرية ممتعة عبر شاشتها مع بدء الموسم رمضان 2024 ومن أهم المسلسلات التي تعرض على شاشة القناة ما يلي:
- مسلسل عتبات البهجة ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني وتدور أحداث المسلسل حول أحداث اجتماعية، كما يشارك بالمسلسل الكثير من النجوم مثل جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبد الله والنجمة وفاء صادق وغيرهم.
- مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم الكبير أمير كرارة ويشاركه بالمسلسل النجم محمد لطفى والنجم أحمد رزق وكذلك النجمة ميرنا جميل، وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن.
- كذلك مسلسل صدفة بطولة النجمة الكبيرة ريهام حجاج والنجم خالد الصاوي وكذلك سلوى خطاب وأيضًا عصام السقا وتدور أحداث المسلسل حول مُدرسة تاريخ تقوم بدورها ريهام حجاج حيث تقوم بإخفاء سر خطير سوف يظهر مرورًا بأحداث المسلسل.
- أيضًا تعرض القناة مسلسل لانش بوكس وهو بطولة النجمة الكبيرة غادة عادل وكذلك جميلة عوض والنجمة فدوى عابد وهذا مسلسل تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي.