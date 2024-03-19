اتفرج على أقوى المسلسلات على تردد أون دراما ON Drama الجديد على النايل سات 2024

تردد أون دراما يمكنك استقبال الآن على كافة الأقمار الصناعية و أجهزة الرسيفر لديك لمتابعة كافة مسلسلات رمضان 2024، حيث أن قناة أون دراما تقوم بعرض مجموعة كبيرة مميزة وممتعة من المسلسلات الرمضانية، فجميع المشاهدين يرغبون في معرفة تردد القناة حتى يتم تثبيتها والاستمتاع بكل ما تقدمه من مسلسلات ممتعة ولهذا سوف نعرض لكم فيما يلي أحدث ترددات القناة.

تردد أون دراما

تردد قناة on drama عندما تحصل عليه سوف تتمكن من مشاهدة كافة المسلسلات الجديدة المخصصة للموسم الرمضاني 2024 حيث تقوم القناة بعرض مسلسلات مميزة تعرض عبر شاشتها بجودة عالية hd، فمن المعروف أن القناة تتميز كل عام بعرض مسلسلات رمضانية حصرية عبر شاشتها تمكنت من حصد نسب مشاهدة عالية ونجاحات كبيرة وجاء تردد القناة الجديد كالآتي:

التردد:11861.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

قائمة المسلسلات الرمضانية 2024 على شاشة أون دراما

كما ذكرنا لكم أن قناة أون دراما تقوم بعرض مسلسلات حصرية ممتعة عبر شاشتها مع بدء الموسم رمضان 2024 ومن أهم المسلسلات التي تعرض على شاشة القناة ما يلي: