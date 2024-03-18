عيالك مش هيسيبوا البيت تاني.. تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات وعرب سات 2024.. دلعي عيالك يا هانم..!!
تردد قناة وناسة نايل سات
قناة وناسة تساعد على تشكيل وعي الطفل وتوسيع مداركه، حيث تقدم برامج تعليمية بأسلوب شيق وجذاب، بالإضافة الى أنها وسيلة من وسائل الاستمتاع للطفل ومصدر للبهجة بسبب أغانيها الجميلة وايقاعها المتميز والذي جعل الأطفال يحفظون تلك الأغاني ويرددونها باستمرار، وهذه المميزات شجعت الكثير من أولياء الأمور بالوطن العربي على تنزيل القناة وشغل وقت أطفالهم بها بدلا من الهواتف والألعاب الالكترونية التي لها أضرار بالغة على صحة الطفل الجسدية والنفسية، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة على النايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11740
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة وناسة عرب سات
قناة وناسة تقدم محتواها بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، ويسعى المسئولون بالقناة الى تحسين مستوى الخدمة واستمرار تقديم برامجها بأعلى جودة وأفضل تقنية وذلك عبر تغيير ترددات القناة بشكل دوري لضمان وصول القناة الى الجمهور بصورة واضحة وصوت نقي دون أي تقطيع أو مشاكل بالبث، ولضبط تردد قناة وناسة على العرب سات قم بادخال الاعدادات التالية :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6