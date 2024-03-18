عيالك مش هيسيبوا البيت تاني.. تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات وعرب سات 2024.. دلعي عيالك يا هانم..!! 

تردد قناة وناسة، وناسة قناة فضائية متخصصة تقدم محتوى متميز للأطفال من مختلف الأعمار، وتجمع القناة بين الترفيه والتعليم وذلك جعلها جاذبة لملايين الأطفال من مختلف البلدان العربية، ويثق فيها الأباء والأمهات بسبب أنها تشغل أوقات صغارهم وتسليهم وفي نفس الوقت تعلمهم الدين والأداب السلوكية والأخلاقية، ويبحث الكثيرون عن تردد القناة لضبطها على أجهزة الاستقبال، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال ترددها على مختلف الأقمار الصناعية وكيفية الضبط.

تردد قناة وناسة نايل سات قناة وناسة تساعد على تشكيل وعي الطفل وتوسيع مداركه، حيث تقدم برامج تعليمية بأسلوب شيق وجذاب، بالإضافة الى أنها وسيلة من وسائل الاستمتاع للطفل ومصدر للبهجة بسبب أغانيها الجميلة وايقاعها المتميز والذي جعل الأطفال يحفظون تلك الأغاني ويرددونها باستمرار، وهذه المميزات شجعت الكثير من أولياء الأمور بالوطن العربي على تنزيل القناة وشغل وقت أطفالهم بها بدلا من الهواتف والألعاب الالكترونية التي لها أضرار بالغة على صحة الطفل الجسدية والنفسية، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة على النايل سات : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11740

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 تردد قناة وناسة عرب سات قناة وناسة تقدم محتواها بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، ويسعى المسئولون بالقناة الى تحسين مستوى الخدمة واستمرار تقديم برامجها بأعلى جودة وأفضل تقنية وذلك عبر تغيير ترددات القناة بشكل دوري لضمان وصول القناة الى الجمهور بصورة واضحة وصوت نقي دون أي تقطيع أو مشاكل بالبث، ولضبط تردد قناة وناسة على العرب سات قم بادخال الاعدادات التالية : القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6