ثبت حالا.. تردد قناة كربلاء على النايل سات وجميع الاقمار الصناعية بضغطة واحدة

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تردد قناه كربلاء، حيث تعتبر من أشهر القنوات الفضائية الشهيرة التي تمتلك الكثير من المتابعين في جميع محافظات العراق نظرا لما تقدمه من برامج متميزه ومتنوعه يعشقها المواطنين، لذلك دائما ما تحرص ادارة القناة على تحديث التردد، لتقوم بتقديم محتوى بجودة عالية في الصوت والصورة، ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع معنا التالي.

تردد قناه كربلاء

سوف ننقل لكم جميع المعلومات المرتبطة تردد قناه كربلاء 2024 على القمر الصناعي النايل سات

اسم القمر الصناعي:النايل سات.

التردد:12604

معدل الاستقطاب: راسي.

معدل التصحيح: 3/4

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناه كربلاء

تتمتع قناة كربلاء بعدد من المميزات التي من بينها ما يلي:

تسعى القناة إلى التميز في تقديم محتواها الخاص بالبرامج الاسلاميه والدينيه.

البعد عن الاعلانات الطويله الممله التى تتخلل البرامج.

تحرص دائما القناة على استخدام اللغه العربيه.

تتميز القناة بتقديم المحتوى بأفضل جودة وأعلى تقنية.

برامج قناة كربلاء

هناك برامج شهيرة يتم عرضها على قناة كربلاء ويتابعها الكثير من المواطنين في العراق والعالم العربي ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

برنامج معلم كربلائيه.

برنامج اعلام المنبر.

برنامج حقائق.

برنامج اصداء الولاء.

برنامج أحسن الحديث.

برنامج قصة مدينة.

برنامج شموع على الدرب.

برنامج نساء الطف

برنامج دعاء الندبة.

برنامج معالم تاريخية.

برنامج اعلامنا.

برنامج نهج الحسين.

برنامج دعاء جميل.

برنامج حوارات مع المستبصرين

برنامج خزائن.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح تردد قناه كربلاء على القمر الصناعي نايل سات مع عرض أهم المميزات التي تمتاز بها قناة كربلاء واهم البرامج التي تعرض على شاشتها