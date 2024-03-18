“حرامي سرق لولو الشطورة”.. استقبل أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال على شاشات نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد أكثر ما يهتم العديد من الآباء والأمهات، وتعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات المفضلة لدى الأطفال حيث إنها تجمع ما بين السلاسل التلفزيونية المختلفة وأيضا مسلسلات الأنمي هذا بجانب المسابقات التعليمية والعروض المقدمة، ولهذا يتم البحث كثيرا من قبل الآباء على تردد القناه حيث محتواها الترفيهي الرائع الذي ينمي القدرات العقلية والمهارات الأساسية لدى الأطفال، لذا الإقبال عليها كبيرا للغاية خاصة مشاهدتها من قبل الصغير وأيضا الكبير لتنوع محتوياتها، ولمزيد من التفاصيل تابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال

فيما يلي سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال بالنسبة للنايل سات وأيضا العرب سات من خلال التالي:

تردد قناة وناسة نايل سات

تردد القناة: 11740.

أما معدل الترميز: 27500.

بينما الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات

تردد القناة: 11270.

أما معدل الترميز: 27500.

بينما الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يجب اتباع بعض الخطوات لكي يتم ضبط تردد القناة حيث يتم اتباع التالي:

عليك أولا التأكد من توصيل جهاز الاستقبال بشاشة التلفزيون.

ثم اضغط على القائمة التي توجد على جهاز الاستقبال وغالبا سوف تجدها على إحدى الجوانب من الجهاز.

قم باختيار اكتشاف القنوات.

ثم عليك الانتظار بضع لحظات بحيث يبحث الجهاز عن القنوات الشاغرة ويجب العلم أن هذه العملية مختلفة تبعا لنوع الجهاز.

أخيرا سيتم ظهور قائمة موضح بها قنوات نتيجة البحث.

مميزات قنوات وناسة

تمتاز قناة وناسة بالكثير من المميزات التي جعلتها منفردة بين القنوات الأخرى حيث أنها تتصدر نسب المشاهدة، وتلك المزايا كالتالي: