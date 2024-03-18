استعلـم منصة مظلتي :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في كل محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في دولة العراق في هذا التوقيت نظرا لسعي الدولة إلى تفعيل مبادرة الدعم الاجتماعي وتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين في جميع المحافظات العراقية ويجدر بنا الإشارة أنه من المقرر الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم الإعلان إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب هيئة الرعاية الاجتماعية.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

قد وضعت وزارة العمل عدد من المعايير الواجب توافرها لكي تتم عملية صرف قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وقد جاءت المعايير على النحو الآتي:

ضرورة أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن من متوسطي الدخل أو محدودي الدخل.

ضرورة عدم امتلاك الشخص لأي عقارات او اراضى او اي رصيد في البنك.

يجب الا يقل عمر المواطن عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام في حالة الذكور أما عن الإناث فيجب أن يتراوح العمر ما بين 16 عام الى 55 عام.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من هم الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية وهم كالاتي:

المطلقات.

الأرامل.

الأسر محدودة الدخل.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الشهداء.

أصحاب الأمراض المزمنة.

كبار السن.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

لكي تتمكن من الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية والوجبة التاسعة لعام 2024 عليك اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات على النحو التالي: