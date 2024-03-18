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اعرف غرامتك في مينت.. تحميل تطبيق غرامات المرور الذكي 2024 بالعراق مديرية المرور العامة الغرامات

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 19 ساعة
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غرامات المرور الذكي
غرامات المرور الذكي

ساهم تطبيق المرور الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرا بالعراق في تيسير العديد من الخدمات المرورية على المواطنين والمقيمين، وقد كثر البحث مؤخرا عن مواصفات التطبيق ورابط تنزيله، وذلك لأنه يتيح للمستخدم الاطلاع على المخالفات المرورية وكذلك سدادها بطريقة الكترونية باستخدام البطاقة الائتمانية دون التوجه لأي مكان للسداد وإسقاط المخالفة.

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 19 ساعة
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صورة Mahmoud

Mahmoud

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