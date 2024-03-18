اعرف غرامتك في مينت.. تحميل تطبيق غرامات المرور الذكي 2024 بالعراق مديرية المرور العامة الغرامات

غرامات المرور الذكي، تسعى الحكومة العراقية الى زيادة تفعيل منظومة الخدمات الرقمية بكافة المؤسسات الحكومية وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي وللتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم ومساعدتهم على إنجاز أي خدمة في أسرع وقت وبأسهل الطريقة، ومن أبرز هذه الخدمات إطلاق تطبيق المرور الذكي الذي يمكن من خلاله معرفة المخالفات والغرامات المرورية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مميزات التطبيق وطريقة استخدامه.

تحميل تطبيق غرامات المرور الذكي 2024 بالعراق تطبيق المرور الذكي تم إطلاقه في منتصف شهر مارس الجاري وذلك ليسهل على المواطنين الاجراءات والاستفسارات المتعلقة بإدارة المرور، وبذلك أصبح المواطن غير مضطر للذهاب الى مكاتب إدارة المرور للاستعلام عن مخالفات السيارة أو الغرامات الموقعة عليه بل يمكنه الاستعلام عبر الانترنت بخطوات سهلة وبسيطة وفي غضون دقائق معدودة، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الاطلاع على غرامات المرور الذكي : تحميل تطبيق المرور الذكي من خلال متجر الهاتف أو عبر البحث عنه على محرك البحث جوجل.

بعد تنزيل التطبيق على الهاتف، قم بفتح التطبيق وانشيء حساب جديد.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

قم بقراءة الشروط والأحكام وحدد بالموافقة عليها.

اكتب رمز التحقق المرسل اليك في المكان المخصص.

سيطلب منك رفع بعض الأوراق المطلوبة.

بعد ذلك سيتم استعراض كافة تفاصيل الغرامات المرورية الموقعة عليك.