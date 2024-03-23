4 بس اللي من حقهم.. تراخيص البناء في القرى والمدن علي الأراضي الزراعية | مفاجآت بالجملة

بعد طول انتظار تم فتح تراخيص البناء في القرى والمدن الأمر الذي أسعد الكثير من المواطنين وخاصة من يريدون إنشاء مبنى سكني لهم، وكذلك لكل من يرغبون في تشييد أكثر من مبنى سكني لتوسيع دائرة الإيجار حتى يحصل المواطن على مكان يحميه من تقلبات الحياة، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بفتح ترخيص البناء وما هي الوثائق المطلوبة عند التقديم على ترخيص البناء.

فتح تراخيص البناء في القرى والمدن

من أكثر ما يتم البحث عنه خلال الفترة الماضية وما زال البحث مستمرا عنه حتى اللحظة الحالية هو التأكد من حقيقة الأخبار المتداولة التي تفيد بأنه قد تم فتح تراخيص البناء في القرى والمدن، ذلك الأمر الذي يسمح للكثير بتشييد المباني لا سيما أن هذا القرار قد تم تفعيله بالفعل، والهدف منه تيسير الإجراءات على المواطنين حينما يفكرون في البناء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

بالإضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن الشروط الواجب اتباعها عند الحصول على ترخيص البناء في القرى والمدن، ومن ضمنها ما يلي:

يجب أن يكون الموقع المختار داخل الحيز العمراني.

لا بد من التأكد من عدم التعدي على المساحة الخضراء التي يحتاج لها المواطن المصري للحصول على مصادر الغذاء.

يجب أن يكون العقد مسجلا في الشهر العقاري الموجود في المدينة التابع لها المواطن.

لا بد من وجود إثبات صحة التوقيع للعقد خاصة داخل القرى.

الوثائق المطلوبة عند التقديم على ترخيص البناء

بعدما اطلعنا على كراسة الشروط الموضوعة بعناية من قبل وزارة التنمية المحلية والتي من خلالها تعرفنا على شروط فتح تراخيص البناء في القرى والمدن، كان لا بد من وضع الوثائق المطلوبة والتي تتلخص فيما يلي: