“ 350.000 دينار عراقي“ وزارة المالية العراقية تعلن عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بعد الزيادة mof.gov.iq

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب الموظفين 2024 بالعراق، حيث تقدر قيمة تلك الزيادة ب150% والتي من المقرر أن تشمل كافة الدرجات الوظيفية داخل قطاعات الدولة المختلفة، وقد تم الموافقة من قبل وزارة المالية العراقية ومجلس الوزراء داخل الدولة على تلك الزيادة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة لعدم توافر أي مبالغ نقدية زائدة يتم صرفها، حيث تسعى وزارة المالية العراقية من خلال تلك الزيادة إلى مساعدة موظفي الدولة في مواجهة الغلاء والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وعيش حياة كريمة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

تعمل الحكومة العراقية بشكل دائم إلى مساعدة المواطنين من خلال زيادة رواتب الموظفين أو المتقاعدين داخل الدولة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير الذي يعاني منه جميع الأسر داخل العالم منذ جائحة كورونا في عام 2019، والتي أدت إلى معاناة الكثير من الأسر وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدتهم في عيش حياة أفضل، ولذلك قررت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية زيادة رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، والتي جاءت بعد زيادة رواتب المتقاعدين التي أقرتها من قبل وكان قيمتها 100,000 دينار عراقي.

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة

الكثير من الموظفين يتساءلون عن سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية، ويتمثل فيما يلي: