بزيادة 467500 ألف دينار عراقي.. وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعدل سلم رواتب الموظفين لهذه الدرجات

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين يعتبر من الموضوعات الرائجة في دولة العراق خلال الساعات الحالية يأتي ذلك بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية والذي أكد خلالها أن هناك زيادة على رواتب بعض الدرجات للموظفين تبلغ 50% وتستهدف تلك الزيادة الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، يأتي ذلك في ظل رغبة الحكومة العراقية في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال رفع رواتبهم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والتي أدت إلى غلاء الأسعار تابعوا معي هذا المقال المزيد من التفاصيل.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعدل سلم رواتب الموظفين لهذه الدرجات

أكدت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين أن سلم الرواتب سيتم تعديله لبعض الدرجات الوظيفية وهي الثامنة والتاسعة والعاشرة لتزيد بنسبة 50%، فعلى سبيل المثال كان الراتب في السنة الأولى للدرجة العاشرة حوالي 170000 ألف دينار عراقي وزاد ليصبح 425000 ألف دينار عراقي سيشهد ذلك أيضا زيادة تبلغ 50% اي سيصبح الراتب حوالي 637500 ألف دينار عراقي، وستشهد الدرجات الأخرى أيضا زيادة عالية، مع العلم أن تلك الزيادة ستكون لمدة شهرين فقط.

صعوبات تواجه وزارة المالية لتطبيق زيادة رواتب الموظفين

الجدير بالذكر أن تلك الزيادات لم يتم بعد صرفها حيث تواجه مشكلة في تمويل الأموال حتى يتم توزيعها على الموظفين على الرغم من وصول الجداول بالفعل إلى وزارة المالية ومن المتوقع أن تحل وزارة المالية تلك المشكلة وتبدأ بالفعل في صرف الزيادة للموظفين.