هُنــــا epedu.gov.iq.. أسماء المقبولين عقود وزارة التربية في عموم العراق 2024 وشروط القبول

عقود وزارة التربية، ينتظر الكثير من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم التي أقيمت مؤخرا بالعراق النتائج بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا من المقبولين الذين سيتم تعيينهم بنظام العقود أم لا، وقد تقدم لهذه المسابقة آلاف الخريجين ممن توافرت فيهم الشروط والمعايير المطلوبة وتم اختيار العدد المطلوب وفقا لنظام الأولولية بالنقاط، وسنعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة الاطلاع على أسماء المقبولين.

أسماء المقبولين عقود وزارة التربية في عموم العراق 2024

ظهرت أخيرا نتائج مسابقة وزارة التربية العراقية، والآن أصبح بإمكان المتقدمين على وظائف عقود وزارة التربية معرفة ما إذا كانوا ضمن الأسماء المقبولة أم لا، حيث وفرت الوزارة النتائج الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وعلى المقبولين تحضير المستندات المطلوبة لتقديمها في الموعد المقرر، وفيما يلي طريقة وخطوات الاطلاع على أسماء المقبولين :

الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات الموجودة اضغط على “عقود وزارة التعليم”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل.

حدد التخصص من التخصصات المتاحة، ثم اختر المحافظة التابع لها.

اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك النتيجة وتعرف هل تم تعيينك بالوظيفة أم لا.

ما هي شروط القبول عقود وزارة التربية؟

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية العراقية من أجل الاختيار من المتقدمين لتعيينهم بوظائف مسابقة معلم التي تم فتح باب التقدم لها مؤخرا، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي :