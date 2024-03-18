لولو الزنانة لسة بتزن .. “تردد قناة وناسة” الجديد على النايل سات 2024 + طريقة تثبيت القناة .. ثبتها وخلي ابنك يتفرج على لولو

من أهم القنوات الفضائية المعروفة خاصة في دولة الخليج قناة وناسة، فهي من القنوات الفضائية التي تخصصت للأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 3 سنوات وصولًا إلى 13 سنة أي أنها تعتبر الخيار الأمثل لمرحلة الطفولة بأكملها، لذا هناك اهتمام من قبل الآباء وأولياء الأمور لمعرفة تردد قناة وناسة وذلك بسبب مزاياها المتنوعة التى توجد بها فضلًا على محتواها المتنوع بين كونه ثقافي تعليمي وفي نفس الوقت يقوم بإيصال المعلومة إلى الطفل بشكل سلس ومسلي.

تردد قناة وناسة

لمشاهدة محتوى القناة المتميز يجب أن يتوفر لدى الفرد تردد قناة وناسة، والذي يوجد لها أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي يتمثلوا في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التشفير: قناة مفتوحة.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبت قناة وناسة

لتثبيت قناة وناسة بشكل دائم ضمن قنوات التلفاز يراعي أن يتم تنفيذ هذه الخطوات والتي تتمثل في الآتي: