زيادة في المرتبات بتوصل لــ 10000 جنيه!!.. اعــرف موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة لكل موظفين الهيئات الحكومية

يتزايد البحث عن موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة ‏وذلك جاء بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن تطبيق الزيادة المنصوص عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لا سيما أن الجميع في حاجة بوجود زيادة في نسبة المرتب المقرر الحصول عليه، لذلك قررنا أن نضع لكم موعد صرف المرتبات بالزيادة وكذلك قيمة المرتبات بعد الزيادة.

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة

بحث مكثف يتم من قبل موظفي القطاع الحكومي والإداري للدولة حول موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة، علما بأن قيمة الزيادة وصلت إلى ما يقرب من 15% وهذا بالفعل سينعكس بالإيجاب على حياة الموظفين الذين بذلوا ويبذلون وسوف يبذلون جهدا متواصلا في خدمة المجتمع والمواطنين.

ومن الجدير ‏بالذكر أنه من المتوقع أن يتم صرف المرتبات بالزيادة الجديد بداية من هذا الشهر الجاري ألا وهو مارس 2024، بالإضافة إلى أنه من المحدد صرف مرتبات هذا الشهر في يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس الجاري.

قيمة مرتبات شهر مارس بعد الزيادة

من ‏من أكثر ما يرغب في معرفة قيمة المرتبات الخاصة بشهر مارس الجاري بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها، لا سيما أنه بعدما علم الموظفين أن موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة خلال هذا الشهر، وهم يرغبون في معرفة قيمة المرتب والذي جاء على هذا النحو التالي: