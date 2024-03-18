تطبيق المرور الذكي.. ابتكار جديد لمساعدة المواطنين للاستعلام عن الغرامات المرورية المفروضة عليهم

أطلقت مديرية المرور العامة في العراق تطبيقاً ذكياً، يهدف إلى مساعدة المواطنين والمقيمين في البلاد على معرفة الغرامات المرورية المفروضة عليهم، يعد هذا التطبيق خطوة مهمة نحو تطوير النظام الرقمي، حيث يسهل تقديم الخدمات الأساسية عبر الإنترنت، كما قد أعلنت المديرية بدء مراقبة وتسجيل المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩، وفرض الغرامات المناسبة ابتداءً من يوم الجمعة الماضي الموافق 15 مارس ٢٠٢٤، يتم ذلك باستخدام كاميرات المراقبة الذكية وأجهزة رادار السرعة المثبتة على الطرق السريعة، وإليكم التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال تطبيق المرور الذكي

لقد تم تطوير تطبيق المرور الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات المرورية، والآن يمكنكم تحميله والبدء في عملية التسجيل للاطلاع على الغرامات والمخالفات، ويمكن الوصول إلى التطبيق عبر “رابط التحميل الرسمي“، كما يمكنكم معرفة كيفية التحميل والتسجيل والاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي المرفق أدناه.

لمحة عن تطبيق المرور الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق

تم إطلاق تطبيق المرور الذكي الخاص بالاستعلام عن الغرامات المرورية من قبل مديرية المرور العامة، وأعلنت الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وهي شركة تقدم العراق لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المحدودة، المتخصصة في تطوير الحلول الذكية وتقديم التكنولوجيا، عن استخدامها لخوادم عالية التقنية لاستضافة التطبيق، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم قريباً إطلاق نسخ من التطبيق على متجري آبل وجوجل، ليتمكن المستخدمون من استخدامه على مختلف الأجهزة، وتعد هذه النسخة الحالية تجريبية، حيث أكدت مديرية المرور العامة أنها تخضع لعمليات فحص واختبار، وسيتم إطلاق النسخة النهائية في وقت قريب.