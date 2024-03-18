“اشترك الان وحقق حلمك”.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الاغا على MBC

يبحث الكثير عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الاغا على MBC، حيث تعتبر مسابقة “الحلم” فرصة حقيقية للأشخاص في العالم العربي لتحقيق أحلامهم، لذا انتشرت طرق المشاركة في مسابقة الحلم 2024 عبر محركات البحث، خاصة بعد عودة الإعلامي الشهير مصطفى الاغا بعروضه ومفاجآته المذهلة للمشتركين في برنامج المسابقة على قناة MBC، حيث تم الإعلان أيضًا عن الجوائز الضخمة التي يمكن الفوز بها في هذا الشهر، وسوف نوضح في السطور التالية كيفية المشاركة والشروط للراغبين.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

طلب العديد من الراغبين في معرفة كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024، حيث تعتبر المشاركة في هذه المسابقة فرصة للفوز بجوائز ضخمة ومتنوعة، بما في ذلك جوائز أسبوعية تبلغ 5000 دولار لكل فائز، وجائزة شهيرة بقيمة 100 ألف دولار للفائز، وجائزة سنوية تبلغ مليون دولار للفائز، وللمشاركة في المسابقة مجانًا، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمسابقة الحلم لهذا العام.

بعد ذلك قم بتحديد بلد الإقامة الخاص بالمشترك وتدوين رقم الهاتف الخاص.

قم بتحديد شركة الاتصالات المستخدمة في بلد المتقدم.

بعد ذلك قم بالموافقة على كل الأحكام والضوابط الخاصة بالمسابقة.

بعد ذلك قم بالضغط على الاشتراك.

ثم يجب أن ترسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص للمسابقة الذي أعلنه الإعلامي مصطفى الأغا، وسوف تصلك بعدها رسالة تؤكد مشاركتك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هناك عدة شروط يجب توفرها للمشاركة في مسابقة الحلم 2024 التي ينظمها مصطفى الأغا، وسوف نتعرف الآن على أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم اكبر من 18 سنة.

يجب أن لا يكون لدى المشترك أقارب يعملون في برنامج الحلم.

يلزم الإقامة في دولة عربية.

يجب أن يوافق المشارك على جميع شروط وأحكام المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للأشخاص من جميع الدول العربية المشاركة في مسابقة الحلم 2024 من خلال الاتصال عبر الأرقام التالية التي سوف نذكرها: