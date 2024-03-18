“ريلمي فجأة الكل” مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus الجديد.. صاحب الأداء العالمي.!!

تعتبر شركة Realme واحدة من الشركات الناشئة في سوق الهواتف الذكية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتميز بالأداء العالي والمواصفات المميزة بأسعار تنافسية، ومن بين هذه الهواتف الرائعة يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus كإضافة جديدة ومميزة لخط منتجات الشركة.

مواصفات الهاتف

يتميز هاتف Realme 12 Pro Plus بمجموعة من المواصفات الرائعة التي تجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ممتاز وتجربة مستخدم ممتعة، يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة وبدقة عرض عالية الوضوح تبلغ 2400×1080 بكسل، مما يضمن تجربة تصفح رائعة ومشاهدة ممتعة للمحتوى.

بالنسبة للأداء، يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائية (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مما يجعله قويا وسريعا في تشغيل التطبيقات وألعاب الفيديو، كما يحتوي الهاتف على مساحة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت لتخزين الملفات والبيانات بشكل آمن.

من ناحية الكاميرا، يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus بنظام كاميرا رباعي يتضمن عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع وعدستين للتقريب وكاميرا لتصوير العمق، مما يسمح للمستخدمين بتصوير صور عالية الجودة والفيديوهات بدقة عالية.

يعمل هاتف Realme 12 Pro Plus بنظام تشغيل Android 12 الأحدث مع واجهة مستخدم Realme UI 3.0، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 65 واط، مما يضمن عمر بطارية طويل وشحن سريع.

هاتف Realme 12 Pro Plus

بشكل عام، يعتبر هاتف Realme 12 Pro Plus خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات ممتازة وأداء فائق، تضمن المواصفات المذكورة أعلاه أن هذا الهاتف سيكون قادرا على تلبية جميع احتياجات المستخدم بكفاءة وسلاسة.