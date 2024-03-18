استعلم عن اسمك.. قوائم أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024 في جميع عموم العراق

أعلنت المصادر الرسمية بانتهاء تربية بغداد من فرز أسماء الطلبة المقبولين في وزارة التربية العراقية لعام 2024، أعلنت مديرية تربية الكرخ الثالثة في بغداد عن قائمة الأسماء وتم توزيع 6000 عقد في كل محافظة، وسيتم نشر قوائم المقبولين والاحتياط لتعيينات وزارة التربية لعام 2024 من قبل كل مديرية في كل محافظة بشكل تدريجي، حيث سيتم عرض كل مديرية بشكل منفصل، سنقدم لكم فور ظهورها أسماء عقود وزارة التربية لعام 2024 بنسبة 50 ألف درجة لجميع المحافظات العراقية، لذا يرجي متابعتنا.

أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

تم رفع أسماء المقبولين في بعض المديريات مثل مديرية الرصافة الأولى وتربية الكرخ الثالثة، بينما لم يتم ذلك في بعض المديريات الأخرى، للاطلاع على قائمة المرشحين للحصول على تعيينات وزارة التربية العراقية في منطقة الرصافة الثانية في بغداد، يجب اتباع عدة خطوات

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.

ثم انقر على الرابط الموجود في قائمة تعيينات العقود.

ثم إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك، مثل كتابة الاسم الكامل ورقم الهوية.

ثم تحديد منطقة الرصافة الثانية ببغداد كمنطقة تُفضلها المتقدم.

ثم إرسال استعلام لكي يتم الحصول على نتائج.

ثم الانتظار قليلاً، ثم ستظهر قائمة بأسماء المرشحين للتعيين في المنطقة المعينة بشكل عقد.

شروط التعيين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

بالنسبة لهذه الشروط، قررت وزارة التربية والتعليم العراقية فتح باب التعيين بنسبة تصل إلى 60٪ للرجال و40٪ للنساء، ونتيجة لذلك تم وضع عدد من المعايير لاختيار المرشحين والتنافس بينهم وهي كالتالي:

يجب تحديد نسبة 2% لتمثيل الأقليات المسيحية، والصابئة، والكرد، والفيليين.

يجب تحديد نسبة 2% لتعيين النازحين العائدين من مخيمات الإقليم إلى المحافظات مثل نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2024.

يجب تحديد نسبة 15٪ لعائلات الشهداء والضحايا، ويتم إثبات صلة المتقدم بالشهيد من خلال وثيقة رسمية من مؤسسة الشهداء.

يجب تحديد نسبة تصل إلى 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُقدموا مستند رسمي من جهة مختصة لتأكيد قدرتهم على العمل في الوظيفة.

المستمسكات المطلوبة للمراجعة

يجب تقديم عدد من الوثائق لضمان صحة البيانات المقدمة وتجنب استبعاد المرشح من التعاقد في وحدة الخدمة الفرعية في ديوان المديرية.

تقديم قرار شخصي أو تقرير من الشخص المعاق أو تقديم دليل على ذلك، ويكون هذا الإجراء مقصوراً على الأشخاص ذوي الإعاقة فقط.

الاهتمام بتقديم أي وثيقة تثبت أن المتقدم لوظيفة في وزارة التربية العراقية هو من الفئة التربوية وأن هذه الوظيفة مخصصة لهؤلاء العاملين فقط.

لضمان القبول، يجب تقديم جميع المستندات المذكورة في الفقرات السابقة.

يجب إحضار بطاقة تحقيق الهوية الوطنية أو الهوية الشخصية الخاصة بالحالة المدنية.

الحصول على وثيقة تثبت التخرج أو تصديقها من الإدارة.

توفير شهادة أو وثيقة تثبت الاستشهاد، ويتم ذلك فقط لأسر الشهداء.

تقديم بطاقة سكن تحمل اسم الزوج فقط، ويجب أن يكونوا متزوجين.

رابط الاعتراض للمتقدمين علي عقود وزارة التربية العراقية 2024

وفقًا لإحصاءات البحث عن طلب رابط الاعتراض لمتقدمي العقود العامة لعام 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد أتاحت الوزارة في العراق الفرصة لتقديم الاعتراض على نتائج متقدمي محافظة ميسان لعام 2024، ومدة العقود ستكون لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتائج، حتى يتمكن جميع الأشخاص الذين تم رفضهم من التقديم للتعيين. أكدت المديرية أنه سيتم توفير عقود للتعيين لـ 6000 معلما، وأكدت بالتأكيد أنه سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الشهداء، وأصحاب المهن القليلة بعد اكتمال عملية الفرز وفقاً للضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة سابقاً.