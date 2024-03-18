طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 “سؤالا وجواب”

سنتعرف في مقالنا على طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 بالخطوات، المسابقة التي يرغب الكثيرون في متابعتها والاشتراك فيها، والتي تقدمها الاعلامية مايا العبسي.

موعد مسابقة طائر السعيدة 2024

يعرض البرنامج كل يوم على قناة السعيدة اليمنية، حيث يتم عرض البرنامج في تمام الساعة 10 مساءً ويتم بث الإعادة في تمام الساعة الثالثة الصبح.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنكم اتباع الخطوات التالية والتي سوف تؤهلكم للاشتراك ضمن المسابقة الرمضانية (طائر السعدة 6)، وفيما يلي خطوات الاشتراك:

أولا ادخل إلى موقع مسابقة الطائر السعيدة الرسمي من هنا.

اكتب اسمك وبعدها ضع رقم هاتفك في المكان المخصص.

حدد المحافظة التي تسكن فيها، وبعدها اضغط على الاشتراك.

قم بالجواب على جميع الإسالة أمامك وبشكل صحيح.

وفي حال الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح، ستصبح من ضمن المشتركين في المسابقة الفائزين.

سيتم بعده التواصل مع الفائز عبر رقم هاتفه.

سؤال وإجابة الحلقة السابعة

يبحث البعض عن سؤال الحلقة السابعة من مسابقة طائر السعيدة 6، حيث جاء سؤال الحلقة السابعة 7 كما يلي: شاعر وكاتب وملحن يعد رائد الأغنية اللحجية الحديثة ومن أعماله المعروفة “المصدر المفيد” والإجابة هي الشاعر أحمد فضل العبدلي القمندان.

تردد قناة مسابقة طائر سعية 6

يمكنكم متابعة المسابقة يوميا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 وذلك على قناة السعيدة، ويمكن تنزليها وفق التردد التالي: