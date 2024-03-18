“الفرحه ملهاش حدود” تعرف على حقيقة زيادة مرتبات و معاشات شهر أبريل 2024..جهز محفظتك هتقبض بالزيادة..!!

يعد عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم بانتهاء شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك، وفي هذه المناسبة السعيدة، يسر الحكومة أن تعلن زيادة مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، وهي خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

حقيقة زيادة المرتبات

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات في شهر أبريل 2024 تعتبر خبرا سارا للعديد من الأسر في مصر، حيث سيعود هذا الزيادة على الفرد وعائلته بالفائدة والتحسين في ظروف الحياة فالزيادة في الدخل سوف تساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما ستعزز الاستقرار الاقتصادي للفرد وللأسرة بشكل عام، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ولمساعدة الفئات الأكثر احتياجا على تحسين ظروفهم المعيشية ومن المهم أن نذكر أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل ستكون هناك مزيد من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفئات الضعيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

موعد صرف معاشات ابريل بالزيادة

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيانا رسميا يعلن عن صرف المعاشات المقررة لشهر أبريل، حيث من المقرر صرفها اعتبارا من الأول من أبريل وحتى السادس منه، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة، يأتي هذا الإعلان بعد زيادة نسبية قدرها 15% في المعاشات لجميع المواطنين خلال شهر مارس، دون توقعات لزيادات إضافية في شهر أبريل، من كان يحصل على معاش قدره 1300 جنيه سوف يحصل على معاش قيمتة 1495، وسوف يزيد معاش 1500 جنيه الى 1725 جنيه.