“اصحاب المخابز مرعوبن”.. فرمان هام من وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم والسلع التموينية.. مفاجأة سارة للمواطنين!!

يشكل توافر خبز العيش اليومي أحد الاهتمامات الرئيسية للمصريين نظرًا لكونه من المستلزمات الأساسية المفترض تواجدها في كل منزل من هنا، حيث تعمل وزارة التموين على ضمان توافر الخبز المدعم وفقا للمعايير المحددة من الوزارة حيث يُفترض أن يزن كل رغيف 90 جراما ويمنح خمسة أرغفة لكل مواطن يوميا كما تلتزم الدولة بتوفير هذا الخبز المدعم لكافة المصريين، وقد أفاد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بأنه من الضروري أن يحصل الجميع على هذا الدعم وهذا يتطلب تنفيذ حملات تموينية صارمة بشكل دوري ضد أصحاب المخابز لمنع أي تلاعب برغيف العيش أو الاستيلاء على الدقيق الهدف هو ضمان حصول المواطنين على الدعم الحكومي المقدم للخبز والمواد التموينية بجودة عالية.

قرار وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم

أصدر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بتشكيل لجان مراقبة لمتابعة المخابز في جميع مديريات التموين بأنحاء مصر هذه اللجان ستتولى الإشراف اليومي على المخابز والتحقق من نوعية الخبز المدعوم المقدم للمواطنين، مع التأكيد على أن يحصل كل مواطن على حصته من الخبز بدون أي نقصان أو تقصير في الإنتاج في حال تسجيل أي مخالفات من قبل المخابز، سيتم إغلاق الفرن المخالف وفرض غرامات على صاحبه ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد خصصت دعماً مقداره 127 مليار جنيه للخبز والسلع التموينية كما أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على الإلتزام بوضع السعر وبلاد المنشأ وتاريخ انتهاء الصلاحية على كافة المنتجات المرتبطة بالشعير والأرز والدقيق.

توزيع الدقيق على المواطنين بدلا من الخبز المدعوم ما هي الحقيقة؟وزارة التموين تجيب

نفى معاون وزير التموين أحمد العشماوي بشكل قاطع الشائعات التي تفيد بأن الحكومة تخطط لتوزيع الدقيق الأبيض بديلاً للخبز المدعوم الذي يُقدم للشعب، مؤكداً على أنه سوف يستمر توزيع الخبز المدعوم كالمعتاد وستقوم المخابز بإنتاج الخبز بوزن 90 جرامًا، كما سيتم تطبيق قوانين الإغلاق على المخابز التي تخالف القواعد. بالتأكيد لا يتوافق هذا الإجراء مع أهالي المناطق المدن الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز الذي تصنعه المخابز بصورة يومية ومن المنتظر أن يتلقى كل فرد حصة يومية قدرها خمسة أرغفة من الخبز المدعم.