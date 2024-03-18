قبل ما تروح طابونة العيش.. صرف 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين تحديدًا لمن تنطبق عليه هذه الشروط

يمكنك الآن الحصول على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين وذلك في ظل الظروف الصعبة مع غلاء أسعار الخبز السياحي بمختلف أنواعه، ومن هنا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز الحر لمن لا يملكون بطاقة تموين، وهذا الأمر قد أسعد قلوب الكثير من الأشخاص، ذلك كله أدى لزيادة التساؤل حول خطوات الحصول على كارت الخبز بالإضافة إلى أنهم يرغبون أيضا في أكثر حول كارت الخبز.

125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين

في ضوء سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بأسعار تنافسية وبسيطة وجدنا أنها أعلنت عن كارت الخبز، ذلك الأمر الذي سيجعلك تحصل على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين حيث يمكنك شحن الكارت برصيد تتراوح قيمته ما بين 20:100 جنيه

علما بأنه من خلال قيمة الشحن يمكنك معرفة كم عدد أرغفة الخبز التي ستحصل عليها، على أن تكون توزيعة الحصول على الخبز كالتالي:

سيكون بإمكان الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة بقيمة 20 جنيهًا مصريًا، الحصول على 25 قطعة خبز.

في حين أن بطاقة بقيمة 50 جنيهًا، ستتيح لحاملها الحصول على 62 قطعة خبز.

أما بطاقة الـ 100 جنيه، ستمكن حاملها من الحصول على 125 قطعة خبز دون الحاجة إلى بطاقة تموين.

خطوات الحصول على كارت الخبز

حينما علم المواطن المصري أنه لديه حق الحصول على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين وهو يتساءل ويبحث بلهفة حول الخطوات التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الكارت، لا سيما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه يمكن الحصول على كارت الخبز الذي من خلاله سيحصل المواطن على عدد أرغفة الخبز التي يحتاجها في اليوم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يُرجى زيارة المكتب البريدي الأقرب إليك. قم بتقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة أو لفتح حساب بريدي للحصول على البطاقة. يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية وإعطاء رقم الهاتف المحمول. ستُطلب منك دفع رسوم إصدار قدرها 30 جنيهًا مصريًا.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال تفعيل البطاقة قم بالاتصال على رقم 16789، ثم بعد تفعيل البطاقة يمكنك شحنها بالمبلغ الذي تختاره من ابتداءً من 20 جنيهًا مصريًا.