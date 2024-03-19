القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2024 وموعدها

تترقب الجماهير الكروية انعقاد مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2024، حيث ستشهد هذه المباريات مشاركة نخبة من المنتخبات لعدد من الدول مثل مصر، العراق، السعودية، الإمارات، والأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، وتايلاند، وستتم استضافة هذه البطولة على الأراضي السعودية في الفترة ما بين 20-26 مارس، ولذلك بدأ الكثير في البحث حول القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا، والتي تسمح لهم بالحصول على تجربة مشاهدة رائعة.

القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا

يوجد عدد من القنوات العربية التي تتيح إمكانية مشاهدة بطولة اتحاد غرب آسيا بطريقة مجانية ومفتوحة، ويمكن لكل مشجع متابعة مباراة المنتخب الخاص به عبر القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا، ويمكن تنزيل كل قناة عبر التردد الخاص بها والذي جاء فيما يلي:

قناة SSC السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

قناة الرابعة العراقية الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10892.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ابوظبي سبورت

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

قناة دبي الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12130.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباريات اتحاد غرب آسيا 2024

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 سيتم عقد مباريات دور المجموعات، وسيخوض هذه المباريات كافة المنتخبات المشاركة والذين يبلغ عددهم ثمانية، بينما يوم السبت الموافق 23 مارس، سيتم إقامة مباريات نصف النهائي والتي فيها سيتم حسم المتأهلين لمباريات المراكز.

ويوم السبت الموافق 26 مارس، ستنعقد مباراة تحديد المركز السابع، والخامس، والثالث وذلك بجانب مباراة النهائي، ويمكنك مشاهدة كل هذه المباريات عبر القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا.