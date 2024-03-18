رابط أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024 وشروط القبول

دائمًا ما تسعى وزارة التربية العراقية إلى الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب وبالتالي ضمان مستقبل باهر لهم ولبلادهم، ولذلك قدمت عدد من الوظائف بعقود للكادر التعليمي، وبالفعل تم صدور أول قائمة من أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024، وضمنت هذه الوظائف العاصمة بغداد وبشكل خاص جانبي الرصافة بأقسامها الثلاث، وشملت أيضًا محافظات أخرى مثل نينوى، كربلاء، النجف، صلاح الدين، ميسان وغيرهم.

صدور أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العراقية عن قبول عدد المتقدمين على عقود وزارة التربية العراقية، وتم صدور أسماء هؤلاء الأشخاص في محافظتي ذي قار والرصافة الأولى حتى الآن، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في بقية محافظات بغداد والرصافة الثانية، وكل ذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

على العراقيين المتقدمين على عقود وزارة التربية، الاستعلام عن قائمة الأسماء التي طرحتها الوزارة والتي تتضمن أسماء المقبولين، وتمثلت خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024، فيما يلي:

التوجه لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

من قائمة الخدمات يتم اختيار ” الاستعلام عن قائمة التعيينات”، ثم الضغط على رابط الانتقال.

إدخال كافة البيانات المطلوبة كاسم المتقدم، ورقة الهوية الخاصة به.

اختيار منطقة المتقدم المفضلة وهي ” بغداد الرصافة الثانية”، وذلك ليتم الحصول على نتائج متعلقة تحديدًا بهذا القطاع.

شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية

قدمت وزارة التربية العراقية عدد من الفرص الوظيفية المختلفة لأبناء العراق، ولكن تم تحديد بعض الشروط التي تحقق المفاضلة في التعيينات والتي يتم اختيار المقبولين بناء على استيفائهم لهذه الشروط، والتي تمثلت فيما يلي: