لولو الشطورة في رمضان.. نزل تردد قناة وناسة كيدز أطفال 2024 الجديد وعيش اللحظة مع الصغار

أخذت قناة وناسة أطفال شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى المميز والشيق التي تقوم بإذاعته لجميع الأطفال في مختلف دول العالم العربي، فضلاً عن أن محتواها عبارة عن برامج وأفلام كرتونية مميزة، إضافة إلى الرسومات المتحركة التي توفرها القناة لكافة المتابعين والصغار بمختلف الأعمار، ويمكن معرفة التردد الجديد للقناة وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال لجميع الصغار بمختلف الأعمار، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

كما يمكنك استقبالها على تردد 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

استقبل قناة وناسة أطفال الجديد 2024 العرب سات

ويمكنك بكل سهولة استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي العرب سات.

إضافة إلى أن تردد قناة وناسة أطفال يكون 11270.

بينما استقطاب قناة وناسة عرب سات يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

إضافة إلى إمكانية ضبط القناة على معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وعقب استقبالك لقناة وناسة كيدز أصبح بإمكانك مشاهدة جميع البرامج الأفلام الكرتونية التي يعشها جميع الأطفال في كافة دول العالم العربي، إضافة إلى أن الصورة والدقة تكون واضحة وإشارة قوية لا تُقارن مع أي قناة أخرى.