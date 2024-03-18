جهز نفسك ومحفظتك للقبض .. “رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024” عبر وزارة التضامن الاجتماعي + شروط استحقاق الدعم .. هتقبض بزيادة 15%

متاح من خلال رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 معرفة حالة طلب التقدم من حيث كونه مستحقًا للحصول على الدعم أم أنه مرفوض، وليس هذا فقط بل أن هذا الرابط يتم من خلاله معرفة حالة الاستحقاق المسبق إذا كان موقوف لسبب ما أو كونه جاري أو أن الاستحقاق تم منعه نهائيًا وذلك لتنافي شرط من شروط الاستحقاق، الجدير بالذكر أن عملية الاستعلام هذه تتم بشكل مجاني ومن خلال خطوات سهلة ومحددة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالتصريح بكل ما يخص رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من حيث الرابط وكذلك الخطوات، وتتمثل عملية الاستعلام في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

من الصفحة الرئيسية اختيار برامج الدعم.

من بعد ذلك تحديد برنامج دعم تكافل وكرامة.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

إدخال اسم المتقدم.

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة مع مراعاة أن تكون سارية الصلاحية، عملية الكتابة تتم باللغة الإنجليزية.

الخطوة التالية الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة التفاصيل أمام المستخدم.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

هناك معايير محددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية الجهة المقدمة للدعم، والتي يجب أن تتوفر بأكملها في المتقدم، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي: