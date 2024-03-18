“أعلى نسبة مشاهدة”.. تردد قناة السعيدة الجديد 2024 Al Saeedah TV علي نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير عن تردد قناة السعيدة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات لمتابعة برنامج ومسابقة طائر السعيدة 2024 التي تقدمه الإعلامية المتميزة مايا العبسي، حيث يعتبر برنامج مسابقة “طائر السعيدة”، الذي يتم عرضه على قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان المبارك عام 2024، من بين أشهر برامج المسابقات في العالم العربي، لهذا السبب، يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد قناة السعيدة على الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات، بالإضافة إلى كيفية تحميل قناة السعيدة اليمنية على مختلف أنواع أجهزة الاستقبال.

تردد قناة السعيدة الجديد 2024

يمكنك تحميل تردد قناة السعيدة عن طريق الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، ويأتي تردد القناة كما يلي:

تردد قناة السعيدة الجديد على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة السعيدة الجديد على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12187.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة السعيدة الجديد 2024

يمكن تحميل قناة السعيدة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات، وهى كالاتي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال “الرسيفر”.

قم باختيار “القائمة” من جهاز التحكم عن بعد.

بعد ذلك قم بالضغط على “إعدادات القنوات”.

سوف تظهر لك سلسلة من الحقول الفارغة، يجب ملء الحقول ببيانات القناة السابق ذكرها.

قم بالضغط على موافق.

عند انتهاء الجهاز من البحث عن تردد القناة، يتم النقر على خيار “حفظ”.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكنك الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.

قم بالضغط على سؤال المسابقة.

الإجابة علي سؤال المسابقة بشكل صحيح.

قم بإدخال الاسم الرباعي للمشارك.

إدخال رقم الهاتف بالخانة المخصصة له.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المشارك بالمسابقة.

قم بالضغط على خانة “الاشتراك”.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

توفر قناة السعيدة اليمنية فرصة للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة، ولكن بشروط محددة، وتتضمن شروط المسابقة الآتي: