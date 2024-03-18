أفضل هواتف سامسونج 2024 اقتصاد ومواصفات لا تقارن.. بلاش تدور كتير

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل هواتف سامسونج التي يمكن شراؤها بأفضل الأسعار والإستفادة من المواصفات التي تتميز بها أنواع سامسونج عن غيرهامن الهواتف الأخرى، فضلاً عن سعرها التي يتلائم مع جميع الفئات الراغبين في الشراء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات سامسونج A52

سامسونج A52 هو من أكثر الهواتف التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة نظرًا لمميزاته التي تتمثل في الأتي:-

يتميز الهاتف بحجم 6.% بوصة.

بطارية الهاتف تصل سعتها إلى 4500 مللي أمبير في الساعة الواحدة.

كما أن الهاتف يتميز بأنه ذات ذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت.

كاميرا الهاتف تصل إلى 64 ميجا بكسل.

سرعة الهاتف تبلغ 25 واط.

مواصفات هاتف سامسونج A42 5G

من أهم المواصفات التي يتميز بها هاتف سامسونج A42 5G عن الهواتف الأخرى، ما نص على الأتي:-

الهاتف يتميز بحجم 6.6 بوصة.

ذات معالج Qualcomm Snapdragon 750G.

كذلك يحتوي على شريحة 4 جيجا بايت.

يتميز بذاكرة عشوائية تصل سعة تخزينها إلى 128 جيجا بايت.

كذلك يحتوي على كاميرا رباعية تبلغ دقتها إلى 48 ميجا بكسل.

لديه بطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة الواحدة.

مميزات هاتف A12