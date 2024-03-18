شغف أكثر مع مكافآت حصرية كونامي تصدر تحميل eFootball 2024 V3-4-0 يوم 21 مارس

تحميل eFootball 2024 V3-4-0 مع التحديث الجديد الخاص بشغف أكثر في اللعب مع الهدايا الحصرية التي سترسل لك في صندوق الوارد الخاص بك أستمتع مع تحديث eFootball 2024 V3-4-0 القادم يوم 21 من مارس الجاري بتغييرات جذرية أخري جديدة بعد التحديث الأخير الذي لم يمر عليه أسابيع قليلة وتصدر كونامي تحديث أي فوتبول الجديد مع الهدايا التي نشرت تفاصيل موعدها علي الموقع الرسمي التي سترسل لكل ما قام بتنزيل لعبة eFootball 2024 V3-4-0 علي هاتفه وعن تفاصيل التحديث الجديد نتعرف عليه في فقرات مقال اليوم.

تحميل eFootball 2024 V3-4-0 قادم بمفاجآت مثيرة

أشارت كونامي علي صفحة الموقع الرسمي الخاص بها اليوم منذ ساعات قليلة بأن تحديث eFootball 2024 V3-4-0 قادم بقوة في محتواه الجديد مع باقة من الهدايا الخاص بصفقات الفرصة لكل من قام بتنزيل اللعبة علي هاتفه في وقت سابق وأشارت إلي أن الهدايا سيتم إرسالها علي صندوق الوارد الخاص بكل لاعب يوم 25 من مارس الجاري أي بعد نزول تحديث eFootball 2024 V3-4-0 بأربعة أيام حيث أن التحديث سيكون متاحاً علي المتاجر الرسمية يوم 21 من مارس.

طالب بهديتك بعد تحميل eFootball 2024 V3-4-0

في حالة أنك حصلت علي تحديث eFootball 2024 V3-4-0 يمكنك أن تطالب بالهدية الخاصة بك في صندوق الوارد يوم 28 من مارس ولكن في حالة أنك لا تملك نسخة أي فوتبول 2024 علي هاتفك قم بتحميل اللعبة لكي ما تحصل علي صفقة الفرصة الخاصة بكل المستخدمين في يوم 28 مارس والتي ستصلك في صندوق الوارد بجانب العديد من المكافآت والهدايا التي أعتيد علي أن تكون مصاحبة لكل تحديث يتم علي لعبة أي فوتبول بيس 2024 وتتنوع الهدايا ما بين صفقات فرصة وعملات GB مجانية مع برامج تدريب متعددة.

طريقة تحميل eFootball 2024 V3-4-0 علي الهاتف

بدون أن يكون لديك حساب مسجل مسبقاً يتم التسجيل بشكل سهل علي موقع كونامي الرسمي لكي ما يتم تنزيل لعبة eFootball 2024 V3-4-0 علي هاتفك دون الحاجة لأي روابط أو برامج خاصة وذلك عبر الخطوات التالية:-

أدخل علي موقع الشركة الرسمي وبالصفحة الرئيسية أضغط علي مربع Download.

تفتح صفحة تحتوي علي المتاجر الرسمية أضغط علي أحداهما والمتوافق مع هاتفك.

يقوم الموقع بتوجيهك إلي المتجر لكي ما يتم تحميل eFootball 2024 V3-4-0 علي الهاتف.

بعد تحويلك علي المتجر كل ما عليك هو الضغط علي مربع تحميل.

وفي حالة أنك تملك نسخة اللعبة علي هاتفك أضغط علي مربع تحديث eFootball 2024 V3-4-0 بالمتجر.

تحميل eFootball 2024 V3-4-0 علي هاتفك لكي ما تستمتع بكل ما سيتم إرساله علي في صندوق الوارد الخاص بك صفقة فرصة وغيرها يوم 28 مارس الجاري وذلك ما تم توضيحه في فقرات مقال اليوم بجانب الصورة المرفقة بتصريحات رسمية من كونامي عن تفاصيل التحديث القادم.