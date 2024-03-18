“بشاير الخير هلت”.. وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات + معاشات شهر رمضان وشهر أبريل 2024 لجميع المواطنين.. افتح محفظتك وجهزها!!

تتزايد الاهتمامات حول موعد صرف معاشات شهر أبريل بشدة على منصات التواصل، مما يعكس زيادة الاقبال من المواطنين على البحث عن معلومات دقيقة حول توقيت صرف المعاشات في ضوء الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها لشهر مارس , هذا الاقبال يدفع الكثيرين للسعي وراء المعرفة الاكيدة حول توقيت صرف المعاشات في أبريل حتى يضمنوا استلامها في الوقت المناسب ويضمنوا استقرارهم المالي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمواطنين

يرتفع اهتمام الناس بموضوع توقيت صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة بشكل لافت على منصات البحث عبر الإنترنت، ويرجع ذلك إلى التقارير الأخيرة التي تناولت تحديد موعد صرف المعاشات لهذا الشهر في وقت سابق من المتوقع ورغم أن وزارة المالية قامت بتوضيح أن جميع الأخبار المتداولة حول تقديم موعد صرف المعاشات غير دقيقة، وأكدت أن الصرف سيتم في الموعد المحدد مسبقًا والمتفق عليه، والذي يوافق الأول من أبريل للعام الحالي، إلا أن الاهتمام المتزايد يظل قائمًا حيث يسعى الناس للحصول على المعلومات الصحيحة وضمان استلام المعاشات في الوقت المناسب.

كيفية الاستعلام عن معاش شهر ابريل لسنة 2024

تم صرف الزيادة الجديدة في المعاشات لأول مرة في شهر مارس الجاري، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة نسبتها 15%، حيث بلغت قيمة هذه الزيادة حوالي 74 مليار جنيه ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة حوالي 11.5 مليون مواطن مصري مستحق للمعاشات وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.