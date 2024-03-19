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ماتخافش من الشبورة تاني! خدعة بسيطة للتخلص منها في ثواني!
من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السائقين هو تراكم الشبورة على زجاج السيارة وخاصة في فصل الشتاء مما قد يتسبب في حدوث الكثير من الحوادث، ومع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بدء الكثير يتساءل عن طرق التخلص من تلك الشبورة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، في ثوان أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة.
أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة
وسوف نتناول الآن أسهل وأفضل طرق للتخلص من شبورة السيارة فيما يلي:
- وأول تلك الوسائل هو الحفاظ المستمر على نظافة ولمعان الزجاج الأمامي سواء بالمسح عن طريق تشغيل مساحات السيارة، أو تلميعها يدوياً.
- أما عن الخدعة التي يمكن استخدامها للتخلص السريع من شبورة السيارة هو استخدام كريم الحلاقة.
- حيث يمكنك أن تقوم باستخدام كريم الحلاقة عن طريق وضع كمية منه على زجاج السيارة ومسحها بواسطة منشفة جافة ونظيفة.
- وبهذه الطريقة سوف تتخلص من شبورة السيارة بسهولة وفق ما صرح بذلك المتحدث باسم منظمة الحفاظ على نظافة السيارة .
- واضاف أيضاً أن تلك الحيلة البسيطة سوف تخلصك من الشبورة لوقت طويل بعكس الطرق التقليدية المستخدمة الأخرى.
- وأيضا هناك بعض أنواع من السيارات تكون مزودة بخاصية منع الضباب إلكترونيا مع ضبط مناخ السيارة.
- وتعد تلك الميزة في السيارات واحدة من سبل الامان التي توفرها بعض الشركات الكبرى في السيارات للتقليل من معدلات حدوث حوادث السيارات.
- وذلك لأن الرؤية الواضحة للطريق هي أولى الخطوات للقيادة الصحيحة بعيدا عن أي مخالفات.
- كما هناك أيضا بعض الطرق في حالة عدم توافر الأشياء السابقة وهو التعرض بالسيارة لأشعة الشمس حتى تجف تماماً.
- وأيضا في حالة أنك تستخدم مظلات لزجاج السيارة عليك بإزالتها فوراً وتنظيفها جيداً وذلك لأنها تساعد على تكوين الضباب.
- وأخيرا يمكنك استخدام مكيف الهواء لامتصاص وتجفيف تلك الضباب من زجاج السيارة بكل سهولة ودون أي عناء.
- كافة الطرق السابقة معتمدة تماما ولا تتسبب في إلحاق أي ضرر لزجاج السيارة.