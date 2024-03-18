“فرحي أطفالك وعلميهم في نفس الوقت”… تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 للاستمتاع بأغاني الأطفال المفضلة

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 بجودة عالية، وذلك لطبيعة المحتوى الذي تقدمه قناة طيور الجنة بيبي حيث أنه يناسب الأطفال مع المساعدة على تنمية المهارات الذهنية لديهم بالاضافة الى أنها تقدم اهتمامات يخص الكبار أيضا، حيث تهتم قناة طيور الجنة بيبي بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية، بهدف نقل القيم والمعلومات الهامة للأطفال بطريقة ممتعة ومفيدة، ومن ناحية اخرى تراعى القناة العادات والقيم الإيجابية وتجنب الكلمات والسلوكيات السلبية التي تحرض على العنف والضرر، حيث قدمت إدارة قناة طيور الجنة أحدث تردد للقناة مما قد شجع العديد من الأمهات والآباء على تنزيل التردد حتى تكون إشارة القناة ذات جودة عالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

يمكن لأطفالك متابعة أفضل البرامج الخاصة بالأناشيد والرسوم المتحركة المتنوعة التي تعرض طوال اليوم على قناة طيور الجنة بيبي، من خلال تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية العرب سات ونايل سات، ويمكنك الحصول على هذه المعلومات من خلال الخطوات التالية:

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11274.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 4/3.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات:

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 11310.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 4/3.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن تثبيت تردد قناه طيور الجنة بيبي 2024 من خلال الخطوات التالية:

أولا قم بالضغط على الزر الخاص بالقائمة على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى الإعدادات.

بعد ذلك قم بإختيار أيقونة التوليف اليدوي.

قم بالضغط على إضافة تردد جديد.

قم باختيار القمر الصناعي المناسب وتسجيل بيانات تردده الخاص.

البحث في القنوات عبر الضغط على زر البحث ثم الاحتفاظ بالقناة لتظهر مباشرة على جهاز الاستقبال.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تتضمن قناة طيور الجنة بيبي على مجموعة من المميزات الهامة التي يمكننا التعرف عليها بشكل أوسع من خلال النقاط التالية: