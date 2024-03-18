بسبب المكرمة الملكية.. الموارد البشرية توضح أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية أسباب وقف الضمان الاجتماعي، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج لدعم فئات عريضة من المجتمع داخل المملكة؛ تركز الوزارة على تأمين حياة كريمة لجميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم؛ ومن بين هذه البرامج، يبرز برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، وفئات أخرى مستحقة.

أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي

يهدف الضمان الاجتماعي إلى تحسين مستوى معيشتهم المالي والاجتماعي؛ ومع ذلك، فإن استحقاق الدعم في هذا البرنامج يتوقف على الامتثال لمجموعة من الشروط المحددة من قبل الوزارة، حيث حددت وزارة الموارد البشرية أسباب وقف دعم الضمان الاجتماعي المطور 1445، وتتضمن هذه الأسباب:

عدم تحديث بيانات الحساب في الوقت المحدد للتحديث.

وجود المتقدم في دار إيواء أو إقامته في سكن.

تقديم طلب رسمي للتنازل عن الدعم.

إهمال المستفيد للدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة.

رفض العمل مع توفير فرصة عمل مناسبة.

وفاة المستفيد.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الآن الاطلاع على أهليتهم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: