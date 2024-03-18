اقتصاد
ال 100 دولار بكام دينار؟.. مفاجأة في اسعار صرف الدولار في العراق اليوم.. وبعدين بقا يا دولار..!!
يتساءل العديد من المواطنين في دولة العراق عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق ال 18 من شهر مارس لعام 2024، وازداد البحث خلال الساعات الماضيه حول عبارة “ال 100 دولار بكام دينار” في ظل البحث المستمر من قبل المواطنين العراقيين حول معرفة قيمة ال 100 دولار وما يوازيها بسعر الدينار العراقي، تابعوا معي هذا المقال لتعرفوا اسعار صرف الدولار في العراق اليوم.
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الارتباط سعر الدولار بالعديد من الأشياء داخل الدولة وداخل العديد من دول العالم وطبقا لما جاء في أسعار محال المصرفية فان سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين ال 18 من شهر مارس في سجل الآتي:-
- الواحد دولار سجل في سعر البيع حوالي 1507.5 دينار عراقي، أما في الشراء فسجل حوالي 1478.5 دينار عراقي.
- ال 100 دولار سجلت في سعر البيع حوالي 150750 دينار عراقي، في الشراء فسجل حوالي 147850 دينار عراقي.
- ال 50 دولار سجلت في سعر البيع حوالي 75375 دينار عراقي، أما في الشراء فسجل حوالي 73925 دينار عراقي.
- ال 20 دولا سجلت في سعر البيع حوالي 30150 دينار عراقي، وفي شعر الشراء فسجلت حوالي 29570 دينار عراقي.
- ال 500 دولار سجلت في سعر البيع حوالي 753750 دينار عراقي، وفي سعر الشراء فسجلت حوالي 739250 دينار عراقي.
- ال 1000 دولار سجلت حوالي 1507500 دينار عراقي في سعر البيع، أما في الشراء فسجلت حوالي 1478500 دينا عراقي