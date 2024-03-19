“ألحق نفسك لتكون منهم“ الفئات المحرومة من أجازة عيد الفطر والعطلات الرسمية في العمل 2024 وموعد الاجازة

يجب العلم أن الدولة تقوم بمنح كل من الموظفين والطلاب إجازات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية بالإضافة إلى المناسبات الاجتماعية المختلفة، ومع اقتراب موعد عيد الفطر أصبح الجميع يتساءل عن موعد اجازة عيد الفطر، وبناء على ذلك قامت الوزارة بالإعلان عنها والتي سوف يحصل عليها العاملين في كل من القطاع الخاص والحكومي، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اجازة عيد الفطر

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن الموظفين سوف تحصل على إجازات عديدة في شهر أبريل والتي تصل عددها حتى 11 يوم وهي تشمل إجازة العيد والإجازات الرسمية الأسبوعية كما أنه يمكن الحصول على الإجازات السنوية أيضا ولكن في حالة إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك، كما قامت الوزارة بتوضيح أيام العطلات والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

إجازة يوم الجمعة الموافق 5 من أبريل وهي عطلة أسبوعية رسمية.

عطلة يوم السبت الموافق 6 من أبريل وهي عطلة رسمية.

سوف يتم إتخاذ عطلة العيد والتي سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل وهي أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام لتنتهي يوم الجمعة الموافق 12 من أبريل رابع أيام العيد.

عطلة يوم السبت الموافق 13 من أبريل.

إجازة يوم الجمعة الموافق 19 من أبريل.

إجازة أسبوعية والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 20 من أبريل.

إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء والتي من المقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 25 من أبريل.

عطلة اسبوعية والتي سوف تكون يوم الجمعة الموافق 26 من أبريل.

إجازة السبت وسوف تكون يوم 27 من أبريل.

الفئات المحرومة من العطلات الرسمية

يوجد مجموعة من الأشخاص التي تتعرض لعدم الحصول على الإجازات وذلك بسبب ضرورة تنفيذ خطة العمل، ولكن يجب العلم أنه وفقا لقانون العاملين أنه يتم مضاعفة أجر العامل في تلك الأيام ويجب على أصحاب العمل عدم تجاهل ذلك الحق وتعويضهم عن تلك الأيام.