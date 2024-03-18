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حلقة ينتظرها الملايين.. ضيف رامز جلال الحلقة الثامنة رامز جاب من الآخر

ضيف رامز جلال الحلقة الثامنة

صورة mo saeed mo saeedمنذ 6 ساعات
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سمية الخشاب ضحية الحلقة الثامنة من برنامج رامز جلال 2024
برنامج رامز جلال 2024

يتطلع العديد من الناس في مصر والوطن العربي إلى ضيوف حلقة “رامز جلب من الأخر” الثامنة، بعد نجاح البرنامج بشكل كبير، وسوف نتناول معكم اليوم أهم المعلومات حول الحلقة الثامنة من برنامج “رامز جاب من الآخر“، في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

ضيف رامز جلال الحلقة الثامنة رامز جاب من الآخر

يقدم برنامج رامز جلب من الأخر العديد من النجوم في مجالي الرياضة والفن خلال شهر رمضان 2024؛ وقد تم الإعلان عن بعض هؤلاء النجوم مثل اللاعب كهربا، زيدان، عبد الناصر، باسم السمرة، آيتن عامر، شيرين رضا، أحمد السقا، سمية الخشاب، محمد أسامة، مها أحمد.

ويبدأ العديد من الأشخاص في البحث عن الفكرة الجديدة التي سيقدمها رامز جلال هذا العام، حيث يعتبر برنامج رامز جلال واحدا من البرامج الأساسية في شهر رمضان كل عام، يتوقع عرض البرنامج خلال وقت المغرب في شهر رمضان، مما يثير حماس الجماهير لاستقبال الحلقات الجديدة ومتابعة التفاصيل والمفاجآت التي يقدمها، ومن المتوقع أن يكون ضحية الحلقة الثامنة من برنامج رامز هو النجم محمد رمضان.

موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2024

يعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمصر، و7 مساء بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، وتكون إعادة البرنامج في الساعة 1 صباحا على على شاشه قناه إم بي سي مصر.

استقبلت الحلقة السابعة من برنامج رامز جلال نجم المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، مما أثار استجابة قوية وتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناه إم بي سي مصر 2024

علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ: 4 / 3.
  • معدل الترميز: 27500.
  • التردد, 11470.

علي عرب سات

  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطا: 6/5.
  • التردد: 11919.
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