حلقة ينتظرها الملايين.. ضيف رامز جلال الحلقة الثامنة رامز جاب من الآخر

يتطلع العديد من الناس في مصر والوطن العربي إلى ضيوف حلقة “رامز جلب من الأخر” الثامنة، بعد نجاح البرنامج بشكل كبير، وسوف نتناول معكم اليوم أهم المعلومات حول الحلقة الثامنة من برنامج “رامز جاب من الآخر“، في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

ضيف رامز جلال الحلقة الثامنة رامز جاب من الآخر

يقدم برنامج رامز جلب من الأخر العديد من النجوم في مجالي الرياضة والفن خلال شهر رمضان 2024؛ وقد تم الإعلان عن بعض هؤلاء النجوم مثل اللاعب كهربا، زيدان، عبد الناصر، باسم السمرة، آيتن عامر، شيرين رضا، أحمد السقا، سمية الخشاب، محمد أسامة، مها أحمد.